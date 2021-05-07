一場因為新疆棉引發的抵制外國牌子運動，餘波繼續，有國際評級機構就指Nike等曾發出拒用新疆棉聲明的外資品牌4月在中國網上購物平台天貓的銷售額嚴重下跌。反而表態支持新疆棉的中國品牌李寧旗下時尚品牌「中國李寧」四月在天貓的銷售額年增逾800%；安踏旗下多個品牌的整體銷售額則年增59%。

據國際評級機構晨星（Morningstar）指，四月天貓的運動服裝、鞋類銷售額年減11%，而其中Nike和adidas的銷售額分別年減78%和59%，受禁用新疆棉風波影響的日企Uniqlo銷售額，同樣年減20%。

雖然銷售額有下跌迹象，但有分析認為中國本土品牌仍然尚未被視為全球巨頭的替代品，從天貓4月份運動服裝和鞋類的銷售額與去年同期相比下降了11％，不過2020年最後一個季度的30％以上的增長相反，就表明一些消費者在等待抵制結束，而不是完全不考慮該品牌。

中國是許多國際品牌重要的市場，有媒體指出，在NIKE於2020年5月31日結束的財年中，有近1/5的收入是來自大中華地區。不過上海等地近期未出現大規模抵制上述外企品牌的行動，「五一」長假期間，多家品牌門市仍可見到逛街的人潮，亦有人在網上留言表示，李寜在新疆綿後立即加價，「買誰也不買他的。」

H&M集團於2020年發布的一份停用新疆棉的聲明，聲明指公司關注新疆少數民族遭強迫勞動、宗教歧視的報導，結果遭到共青團挖出並在微博上嚴詞批評。其後包括NIKE、Uniqlo等品牌也陸續被指曾發佈過類似聲明，同遭網友批判。

中央社/Bloomberg

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