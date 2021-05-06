河南頂山市一名9歲男童，3月時因為在上堂期間與同學說話，遭冷血的常姓男教師強扯頭髮，經醫院檢查後，男童頭皮與頭骨已經「骨肉分離」，涉事的男教師已被刑事拘留。事件昨日再有新進展，男童母親透露，兒子已經一多月沒上課，並對事件留有陰影；她批評，這名行兇的教師沒有受罰，反而繼續正常授課17日，這名母親又拒絕校方提出以50萬元人民幣（下同，約60萬港元）和解，強調仍希望涉事老師獲得應有的懲罰。官方新華社旗下的新華網發文評論，指應該要嚴懲這名越界的老師。

被老師扯頭髮男童3月5日受傷，3日後入院，由於男童頭皮浮腫，骨皮間積滿血，要7次做刺穿手術抽血，總抽血量超過1,000毫升，男童留醫約20日後才出院。

事發已近兩個月，受傷的男童目前仍在家休養，未有上學，目前不用再吃藥，但需要定期覆診。而且男童的頭皮仍會痛，例如理髮時，剃刀逆着頭髮的方向推時，他就會感到很痛，有時也會頭痛，顯示他還沒完全恢復。男童母親苑女士擔心兒子會有後遺症，又透露兒子事件後有心理陰影，害怕涉事老師，恐懼上學，而且有意轉校。

苑女士又指，本來對兒子學校印象不俗，而且兒子在班裏的成績排在前3名，但經過今次事件，兒子今個學期基本報廢，未來會尊重兒子想法，或會為他轉換新環境，重讀三年級。

事發後，涉事老師負責男童的醫療費用，又聲稱感到後悔，願意作出賠償換取免被究責；學校曾派人與苑女士協商和解，並稱可賠償50萬元，但提出的3項條件，包括簽訂諒解書不再追究涉事老師刑事責任，亦要保證校方不受牽連，以及放棄繼續申訴。苑女士卻不滿涉事老師在事發後未有被立即停職，反而正常授課17天，因此希望他得到應有懲罰，直接拒絕校方和教師的提議。

新華網評論指，事件令人憤怒又揪心，也令教育界警惕教育懲「戒」不能越「界」，教育學生要講究方式方法，教師應尊重學生基本權利和人格尊嚴，把握好尺度，引導學生遵守規則、增強自律，而不是任性體罰，讓其產生害怕、恐懼心態，甚至危及學生生命安全。

《楚天都巿報》／新華網

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