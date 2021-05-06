台灣五日內發現第二宗大陸客乘橡皮艇偷渡事件。繼早前有人聲稱從福建石獅市駕駛橡皮艇穿越台灣海峽直抵台中後，周二（4日）另一名大陸男子從廈門對出大嶝島，划橡皮艇三小時，登陸金門三獅山海邊。其間台灣海巡人員發現該艇，於岸邊逮捕偷渡者。海巡人員在男子攜帶的箱中撿獲手提電話、電池、銀行卡、工具刀及16隻熟豬肉水餃等；隨後為他消毒，餃子則被銷毀。台灣國安部門對事件相當重視，正調查偷渡者是否有解放軍背景及政治動機。

22歲江姓廣西男子於本月4日凌晨，從福建廈門外海小嶝島搭乘計程車出發，抵達該島以西的大嶝島後，由沿海一路以槳手划橡皮艇，前往距離大嶝島約五公里的金門三獅山海邊，前後划了約三個多小時。海巡署則於當日清晨4時50分，由巡防區指揮部岸際雷達操作員發現金門北面海域有可疑光點。該光點持續向岸邊移動，經紅外線熱顯像操作員交叉比對，確認非尋常船隻，故通報海巡艇及岸際巡邏人員趕往部署。至5時53分巡邏站查緝人員在岸邊拘捕江男。

攜水餃恐播豬瘟被毀

與早前駕駛附引擎橡皮艇橫越台灣海峽的偷渡者一樣，江男的無動力橡皮艇亦於淘寶購買。艇上除了行李箱，船身還有一面有紅星圖案的紅色旗幟。江聲稱該旗是其工作單位旗幟，但岸巡人員未有證實，僅指旗幟為江網購所得，類似紀念旗。岸巡人員捕獲江後為他量體溫，未見發燒，江隨即被消毒並帶往隔離檢疫。他攜帶的16隻豬肉水餃，岸巡人員為防非洲豬瘟傳入，已將之銷毀。完成隔離檢疫後，當局將按違反入出國及移民法、國安法等，遠距偵訊調查。

海巡署金門岸巡隊副隊長刁子敬指，江男被問及偷渡原因時，僅說「就是想來」。岸巡隊正進一步調查其偷渡意圖。由於五日內有兩名偷渡客先後乘橡皮艇偷渡登陸台中及金門，引發國安疑慮。

陸委會發言人邱垂正表示，有關中國人士非法入境，影響台灣安全及社會安定，海巡署已設置「堅偵防護網」，透過雷達、紅外線、定時巡邏等方式加強查緝，未來會嚴密監控台灣周邊海域，避免類似事情再發生。

由解放軍控制大嶝島出發

與早前橡皮艇跨越台海直抵台灣本島不同，今次偷渡客選擇在金門登陸。大陸控制的大嶝島和小嶝島，距離台灣外島金門最近僅不足三公里，可謂僅一水之隔，站在灘頭就能清晰眺望金門。此處亦被視為解放軍攻打金門的重要軍事基地。

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