台灣黑幫接連高調犯案令當地警方顏面掃地。警政署長陳家欽宣佈開展全台大掃黑，台北市警方昨先拔頭籌，攻破竹聯幫及天道盟多個據點，逮捕九名幫派分子。九人分別涉挾持毆打、暴力砸店及經營賭場。

今次是繼一個月前警政署全台大掃黑後，台灣警方再次宣佈展開大掃黑。近期當地黑幫肆虐，有黑幫中人追打台北松山警察分局教官至警局內，並闖入大肆破壞，事後雙方握手言和，令人質疑警方與黑幫勾結。其後黑幫到警察宴會潑蟑螂案更震動警界。陳家欽前日向調查「潑蟑螂案」的警務人員頒獎時，再度宣佈大掃黑。台北市警察局和刑警大隊翌日即行動，逮捕多人，並召開記者會宣佈掃黑成果。

黑幫斥轉移警紀崩壞焦點

警方透露案情指，一名天道盟陳姓成員與竹聯幫合謀，日前派幫眾將一名男子挾持到汽車旅館毆打至骨折，並敲詐受害人「律師費」。此外，該天道盟「大哥」亦曾在餐廳用餐時與人口角，繼而動武砸店。他又涉招收青少年入幫，非法經營賭場並暴力追債。警方調查後派專案小組攻破六處黑幫據點，起出刀械棍棒、防彈背心、手槍及達姆彈等；逮捕陳姓主犯等共九人，其中四人為青少年。九人目前會以恐嚇及傷害等罪，交桃園地檢署和少年法庭處理。掃黑行動令黑幫風聲鶴唳，有幫派中人向台媒抱怨，指警方「株連九族式」掃黑不合理，「哪個幫派惹事就去掃，但波及其他無辜幫派，擺明就是想轉移警紀崩壞的焦點」。

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