中國人民銀行於本周日(5/9)將推出一套2021吉祥文化金銀紀念幣，此套金銀紀念幣共7枚，當中金質紀念幣3枚，銀質紀念幣4枚，均為中華人民共和國法定貨幣。其中2枚心形金質紀念幣名為「琴瑟和鳴」，更會在5月20日（內地稱「五二零」，與普通話「我愛你」發音相近）發行。

據報道這套7枚的金銀紀念幣，均由純金或純銀鑄造，重量介乎3克至100克，面額為5元（人民幣，下同）至80元不等，而每款紀念幣的最大發行量介乎5000枚至30000枚。

此套紀念幣正面圖案均以「吉祥」文字造型襯以中國傳統紋飾，並刊國名「中華人民共和國」，以及年號「2021」。背面圖案則以名稱相呼應，如花紋鹿、壽桃、蝴蝶、天鵝、小鳥、百合花、竹子等寓意吉祥的設計。

7枚紀念幣中，2枚命名為「美意延年」、1枚命名為「寸草春暉」、2枚命名為「琴瑟和鳴」、2枚命名為「竹報平安」。

對於央行這套紀念幣，網民的反應好壞參半，有人看完設計圖大呼「好土」，留言問到「這是這個時代的審美設計出來的東西嗎。」甚至有網民認為這套紀念幣完全是在演繹什麼叫「土到極致就是潮」。

當然少不了有「欣賞」這套紀念幣的人存在，留言撐覺得滿好看，更反問誰說色彩鮮艷就是土。「為什麼某些設計師搞個撞色就是潮、 發個傳統配色就是土呢？」指其他人說土的人是雙重標準。

中國新聞網/微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）