兩岸的鬥爭，一直不斷在黑色（戰爭）與白色（和平）之間的「灰色地帶」進行。過去在5日先後發生兩宗大陸人以軍用橡皮艇，直闖台灣本島及外島金門事件，台媒懷疑這是否解放軍，繼軍機擾台、發放假訊息後，另一打擊台灣安全防線的「灰色地帶作戰」（grey zone warfare）。台灣資深傳媒人兼軍事評論員亓（粵音：其）樂義認為，事件涉解放軍的機會不高。不過，YouTube軍事頻道「軍武器研」主持Larry則指，不排除解放軍或會找一些無業游民行事，如同把他們當成「人肉無人機」般測試台灣的海岸防線，基本上是用完即棄，以「灰色地帶作戰」的角度而言，可謂極低成本的戰略。

所謂「灰色地帶作戰」，其實是指 「未達戰爭門檻且非傳統或非常規的武力使用或手段」，讓被攻擊者難以決定以軍事或警察力量作回應 ，藉此試探對方底線，或令對方出現誤判，從而取得戰略成果。過去最明顯的例子是，大陸漁船或挖沙船集體闖進台灣管轄的海域作業，令台灣海巡單位疲於奔命、難以招架；若強行驅離，方人多勢眾，一旦發動攻擊，台灣海巡船艦肯定打不贏；若出動海軍支援，大陸又可能借機指控台灣挑釁而武力攻台。

至於5天連續發生的兩宗大陸橡皮艇闖台事件，從表面上看，確實帶有這種「灰色地帶作戰」的一些影子。

亓樂義對《蘋果》表示，台灣官方目前仍在對相關大陸偷渡客進行隔離調查，目前仍難以認定事件是否涉及大陸對台灣的認知作戰。但他個人傾向認為，事件與解放軍關係不大，因為這樣的行為風險高、效益低，而且做得相當不專業。一旦有關人士被台灣海巡人員發現，必定會被帶往深入盤問，萬一被查出與大陸軍方有聯繫，這豈不證實大陸對台灣的威脅。

亓樂義又謂，台灣人對這類大陸偷渡客的消息根本不會覺得甚麼，反而會對他們是如何能夠單憑一艘橡皮艇橫越台海感到興趣，甚至當成八卦新聞般看待。不過，亓樂義承認，被捕的大陸男子聲稱為「投奔自由」而偷渡到台灣，這個動機的確讓人感到相當可疑，「現在在大陸，你不講政治，其他的都很自由。」至於究竟是個人行為，還是背後有更大的圖謀，目前仍有待台灣當局查明真相。

YouTube軍事頻道「軍武器研」主持Larry則有完全不同的意見。他表示，目前仍不能完全排除這兩宗橡皮艇闖台事件，涉及解放軍的「灰色地帶作戰」手段。Larry解釋橡皮艇本身的隱蔽性高，雷達不易偵測得到，故需要海巡人員在艦艇或岸邊用「肉眼」對海面進行監視，才能加以防範。但台灣是一個海島，有漫長的海岸線，因而容易有缺口。而橡皮艇正是測試台灣這條全安防線的極佳工具。

事實上，日前聲稱坐橡皮艇橫越台海的男子，在台中港碼頭上岸後，基本是坐着等人來拘捕他，就更加讓人懷疑，是否在試探台灣海巡單位的反應時間。另外，目前也不能排除，該名男子可能早已協助大陸特工登岸進行滲透，自己則留下來「聲東擊西」。

至於這種手段被指「成本高、效益低」，Larry並不同意。他指駕駛橡皮艇闖台的人，多數會被台灣方面發現或拘捕，因此一般都是解放軍願意犧牲的人，通常都是家底「乾淨」的普通人，甚至是無業游民或亡命之徒，甘願為錢或為了那份為「國家犧牲」的虛榮而鋌而走險。他們不會有任何訓練，即使落網後，也難以從審問中透露與解放軍有關任何聯連的證據。不過，大陸方面就會給他們「安家費」，而台灣也拿他們沒法子，拘禁一段時間後，若不符合庇護條件，通常都會直接遣返到大陸。

Larry形容，這些人基本上是「被當成無人機咁用，仲可以用完即棄」，作為對台心戰的一部份，這種橡皮艇闖台戰略，不但打擊台灣人對國防及海防的信心，亦麻痺他們對大陸以類似手段侵台的敏感度以及反抗意志。

《蘋果》記者

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