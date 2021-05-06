北京大學第三醫院腫瘤內科醫生張煜（圖）早前發文指控內地醫療界治療癌症斂財黑幕，矛頭直指上海交通大學醫學院附屬新華醫院醫生陸巍。不過國家衞健委事後卻指陸巍的治療手段原則上符合規範，張煜前日再在網上發聲，要求與衞健委專家團就陸巍事件進行公開辯論，更指自己如果輸了願被終身釘牌。

張煜周三在網上知乎平台發文諷指，衞健委對陸巍的調查結果如「當頭棒喝」，直言：「我真的很失望，也有憤怒和擔憂，因為這不是一件小事，這是涉及大是大非的問題。」又認為當局的結論或為所有醫療不良行為背書，以致未來中國的腫瘤治療很可能更沒有規範可言。

對質落敗願終身釘牌

他為此要求衞健委允許他與專家團就陸巍事件是否違反醫療原則，進行公開辯論，還以個人前途作擔保。他說：「如果我輸了，我請求衞健委吊銷我的行醫執照，終生剝奪我的行醫資格，無怨無悔。如果我贏了，我請求衞健委重新更換專家團，並對陸巍事件進行二次審查。」

張煜上月18日曾在知乎發表文章，稱當前罹患腫瘤的患者之所以會人財兩空，主要與醫生因利益濫用藥物、不遵從標準治療方案等行為有關。當中，他指出醫生陸巍在治療一名來自青海的晚期胃癌患者中，採用不合理的胃癌二線治療方案。事件驚動衞健委介入調查，但調查結果指陸巍的整個治療過程原則上符合規範。

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