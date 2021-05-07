土耳其教育部、中國駐土耳其大使館近日主辦一個名為「我想像的中國」繪畫比賽，今年主題為「中土建交50周年 2021」。網民將土耳其教育部公函貼上網絡後，「#我想像的中國」（#hayalimdekicin）瞬即成為熱門標籤，Twitter用戶即時發揮無限創意，不少上傳作品與表達不滿維吾爾人受迫害有關，甚至有政客直接寫「我想像的中國，是自由的東突厥」。面對西方國家的指控，中國駐美國大使崔天凱在一個唱好新疆的視像交流會上致辭時作出反擊，狠批美國等西方國家充斥涉及新疆的謊言，對中國發起系統性抹黑攻擊和單邊制裁。他並鼓勵外界了解真實的新疆。

曾是總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）長期盟友、當過外長和總理的達武特奧盧（Ahmet Davutoglu）上傳一張用文字標示「我想像的中國」的他人畫作。圖畫見一名女孩面向東突厥獨立運動象徵的藍底星月旗、向上騰躍，高舉的右手彷彿為着堅定目標在力爭、在召喚。

達武特奧盧在Twitter稱：「我們想像的就是東突厥。親愛的孩子們，把在我們拯救兄弟姐妹的夢畫出來，送去參賽。大聲說出，讓那些不想看到的人聽見。」

另外，其他作品內容亦包括新疆集中營鐵幕下成群藍衫男子坐在地上、身穿繪有五星旗紅袍的成人用手摀住紮着辮子的維吾爾女孩口鼻、染血藍底星月旗血迹中繪有五星、家中大人全被關進集中營的男孩開齋節獨坐家中哭泣等；也有網民上傳維吾爾人作證影片，內容控訴他們在新疆的家人遭迫害。

今年二月，英國廣播公司（BBC）引述中國再教育營（集中營）的前守衛，及曾被囚禁在營中的新疆婦女，指控當局對穆斯林施虐甚至性侵。其中一名曾被關在再教育營9個月、目前在美國定居的42歲維族女子吐爾遜艾‧孜耀盾（Tursunay Ziawudun），星期四（5月6日），再次出席美國眾議院外交事務委員會以「新疆維吾爾人和其他少數民族所遭遇的暴行」為題召開線上聽證會。吐爾遜艾再次闡述自己在再教育營經歷。

兩黨議員在聽完吐爾遜艾的開場陳述後，紛紛表示相當震撼和難以置信。眾議院外委會主席、來自紐約州的民主黨聯邦眾議員米克斯（Rep. Gregory Meeks, D-NY）對吐爾遜艾說，「你的證詞深深撼動我。沒有人應該經歷你遭到的那種可怕待遇。」

中央社／Twitter

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）