首位因報道肺炎疫情而被判刑的中國公民記者張展，日前在聯合國「世界新聞自由日」獲得由比利時自由大學（Free University of Brussels）所頒的言論自由榮譽獎（Difference Day Honorary Title for Freedom of Expression）。

旅居英國的張展關注組發言人王劍虹女士代張展領獎，並在儀式上發言，指「張展的故事就是不惜一切尋求真理、講出真相的故事。」她認為中國人民一直遭受人為造成的災難，如大饑荒、六四屠殺、新疆集中營。覺得就算是自然災難，中國當局為掩蓋事實導致不必要的恐慌、無謂的傷亡、無處訴說的悲傷，令苦難越發慘重」。

她說張展目睹了武漢市民被迫默默承受苦痛，甚至無法哀悼逝世的親人。「人們渴望真相、正義，否則傷痛永難癒合。」

王表示張展想帶給世人的信息就是「不要讓中國退回朝鮮。」，她指這場疫症已經為全球敲響了警鐘，將中共說謊成性的一面帶出，就算是關乎公共健康，中共仍會為壓制事實，不惜隱瞞數據，為全球帶來災難性的後果。

她更引用張展的說話，「真理一直是這個世界最昂貴的東西，它就是我們的生命。」王表示這場瘟疫已導致全球無數人喪命，損失無可估量。慨嘆假若世人能夠最初關鍵的幾天或是幾周知道病毒的真相，可能結果已經不一樣。最後她希望世人都能受到張展的勇氣及不屈的精神鼓勵，「她永不放棄，我們也不應該放棄。」

張展在2020年2月中旬從上海前往疫情重災區湖北省武漢市，並透過微信、twitter、YouTube等社交媒體發佈當地疫情患者家屬、醫院就診患者等情況。結果同年5月中旬遭上海警方跨省拘捕後羈押。8月下旬，政府指控她「發佈大量虛假信息、接受境外媒體採訪、惡意炒作武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情」。

在2020年12月28曰，張展因犯「尋釁滋事罪」被判4年，據傳今年2月底被轉往上海女子監獄服刑。消息人士指出，張展的母親在接獲通知後，曾試圖前往監獄探視，獄方卻以「要先打電話才能預約會見」為由拒絕。事後張母數度打電話聯絡監獄，獄方卻以各種藉口拒絕會面，連寫信都不准。張母在多次碰壁後，對於能否順利見到張展，已不抱太大希望。

法國國際廣播電台/王劍虹Twitter

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