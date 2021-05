首位因報道肺炎疫情而被判刑的中國公民記者張展,日前在聯合國「世界新聞自由日」獲得由比利時自由大學(Free University of Brussels)所頒的言論自由榮譽獎(Difference Day Honorary Title for Freedom of Expression)。

旅居英國的張展關注組發言人王劍虹女士代張展領獎,並在儀式上發言,指「張展的故事就是不惜一切尋求真理、講出真相的故事。」她認為中國人民一直遭受人為造成的災難,如大饑荒、六四屠殺、新疆集中營。覺得就算是自然災難,中國當局為掩蓋事實導致不必要的恐慌、無謂的傷亡、無處訴說的悲傷,令苦難越發慘重」。

她說張展目睹了武漢市民被迫默默承受苦痛,甚至無法哀悼逝世的親人。「人們渴望真相、正義,否則傷痛永難癒合。」

王表示張展想帶給世人的信息就是「不要讓中國退回朝鮮。」,她指這場疫症已經為全球敲響了警鐘,將中共說謊成性的一面帶出,就算是關乎公共健康,中共仍會為壓制事實,不惜隱瞞數據,為全球帶來災難性的後果。

她更引用張展的說話,「真理一直是這個世界最昂貴的東西,它就是我們的生命。」王表示這場瘟疫已導致全球無數人喪命,損失無可估量。慨嘆假若世人能夠最初關鍵的幾天或是幾周知道病毒的真相,可能結果已經不一樣。最後她希望世人都能受到張展的勇氣及不屈的精神鼓勵,「她永不放棄,我們也不應該放棄。」

張展在2020年2月中旬從上海前往疫情重災區湖北省武漢市,並透過微信、twitter、YouTube等社交媒體發佈當地疫情患者家屬、醫院就診患者等情況。結果同年5月中旬遭上海警方跨省拘捕後羈押。8月下旬,政府指控她「發佈大量虛假信息、接受境外媒體採訪、惡意炒作武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情」。

在2020年12月28曰,張展因犯「尋釁滋事罪」被判4年,據傳今年2月底被轉往上海女子監獄服刑。消息人士指出,張展的母親在接獲通知後,曾試圖前往監獄探視,獄方卻以「要先打電話才能預約會見」為由拒絕。事後張母數度打電話聯絡監獄,獄方卻以各種藉口拒絕會面,連寫信都不准。張母在多次碰壁後,對於能否順利見到張展,已不抱太大希望。

法國國際廣播電台/王劍虹Twitter

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)