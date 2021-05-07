內地網絡瘋傳一名富豪，在外國以4.5萬元人民幣（下同，約5.4萬港元）一顆，購買20顆頂級卵子，供應者包括模特、金融學博士、音樂家等美女，再找代孕生育，現已誕下10名混血女靚B。涉事富豪的公司已否認有關流傳，並聲稱為就事件報警。

內媒鳳凰財經網報道，據近日微博瘋傳的聊天記錄顯示，一名名「陳苗淼」的人聲稱，自己的月嫂剛由美國帶回1歲的代孕女孩回中國。他表示，女孩的父親為希望教育集團總裁、電腦培訓機構「五月花」創始人汪某武。

該爆料人稱，汪某武在國外從不同領域，以較市價高1倍的每顆4.5萬元，買了20夥高級卵子。又指，卵子的提供者全部是音樂家、模特兒或金融學博士等的美女。

陳苗淼指，汪男打算用自己的精子來人工受孕，並經代母生育，至今已生下10名混血女嬰。因暫時未有合適代母，餘下10夥頂級卵子正在雪藏。

報道指，已出生的10名女嬰，其中8人已帶回中國，老大快兩歲，老九老十剛在上月出生。

爆料人還稱，汪男對卵子提供者的要求很高，必須是白人，而且「顏值高、髮色淺、是模特兒或者金融學博士」。

他又指，汪男已婚並有2名成年兒子。至於已經接回國的8個女寶寶目前均由廣東月嫂照顧，「因為孩子要學廣東話，2歲就要去香港上幼兒園」。

對於上述傳言，內媒澎湃新聞報道，指希望教育集團前台工作人員稱，「這些都是謠言」指公司考慮報警，並透露汪某武目前身在國外工幹。

據了解，汪某武為內地的教育大亨，希望教育集團辦有逾十間學院或職業學校。集團於2018年在香港上市（編號1765）。汪某武2019年以21億元（約25.1億港元）身家列入胡潤教育企業家榜第31位。

澎湃新聞／鳳凰財經網

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