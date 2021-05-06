根據澳洲國立大學（Australian National University）3月公佈的數據，中國去年在澳洲的投資金額大幅萎縮近六成，是六年以來新低。BBC中文網上月底翻查澳洲貿易數據，稱澳洲商品雖被中國制裁，但許多澳洲出口商成功找到替代市場，確保出口量仍能保持平穩，甚至回復水平。

中國仍需依賴澳洲鐵礦石

根據澳洲外交貿易部數據，中國是澳洲最大的貿易夥伴，2019年佔澳大利亞全球貿易的29%。不過，兩者經貿關係已逐漸脫鈎，澳洲國立大學2020年數據稱，中國在澳洲的投資大幅下跌61%，是六年來的新低。美媒CNN指出，澳洲之所以敢於得罪中國，原因是手上握有中國找不到替代品的關鍵商品，即是鐵礦石。根據美國經濟複雜性觀測站2019年的數據，中國近三分二的鐵礦石來自澳洲，超過了從巴西、南非和印度進口的鐵礦石總和。

早前中國大幅增加澳洲的大麥、牛肉、煤炭及棉花等貨物懲罰性關稅。BBC中文網上月底翻查澳洲貿易數據稱形響輕微，指澳洲出口大麥減少，但出口量仍然保持平穩，今年2月總出口量總價值更升至1.9億美元（14.8億港元）的大麥，比中國實施關稅前還要多。至於被制裁的棉花，澳洲整體出口量已在2月回升，當中對印尼及越南棉花出口量大增，已回復到去年10月被制裁前的水平。

CNN/BBC中文網