繼前日（5日）七大工業國集團（G7）外長會議發佈公報，支持台灣有意義參與世界衞生組織（WHO）和世界衞生大會（WHA）後，法國參議院以304票贊成、19票棄權、無人反對的壓倒性票數，通過支持台灣參與國際組織工作。台灣總統蔡英文隨後在Facebook發文，感謝法國參議院的行動，台灣總統府發言人亦表示，法國議會的決議再次肯定台灣在抗疫及經濟發展方面的成功經驗，將繼續深化台法雙邊合作關係，並與法國等理念相近國家持續合作。

蔡英文在Facebook以法文和中文發文，感謝法國參議院首度高票通過支持台灣參與國際組織的決議。蔡英文指，台灣期待和法國及更多國際夥伴攜手合作，一起為世界作出貢獻。她又感謝台灣外交部和第一線外交人員的努力，讚揚他們展現出「TaiwanCanHelp」（台灣能幫助）的能力，更成功傳達「LetTaiwanHelp」（讓台灣幫助）的主張，爭取國際社會的肯定。

總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯感謝領銜發起決議的法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），以及副主席葛里歐（Joël Guerriau），並誠摯感謝法國參議院跨黨派，以及法國政府對於台灣參與國際社會一致且堅定的大力支持。

張惇涵指出，法國參議院以壓倒性票數通過的這項決議，再次肯定台灣在抗疫及經濟發展方面的成功經驗，也充份展現出台灣以民主制度、團結一致的防疫成功，獲得國際社會高度肯定。他又表示，台灣與法國共享民主、自由、人權等普世價值，台法近年在經貿、科技、能源及創新等領域合作密切，不但擁有長期深厚的夥伴關係，也積極關心全球重要議題。台灣政府將繼續深化台法雙邊合作關係，並與法國在內理念相近國家持續合作，台灣會持續向國際社會貢獻良善且正面的力量。

副總統賴清德亦在Facebook發文指，法國參議院的決議顯示歐洲國家再度為台灣參與國際社會而發聲，而法國行政及立法部門也多次以實際作為支持台灣參與國際組織，尤其在新冠肺炎疫情期間，國際社會肯定台灣的無私幫忙。賴清德強調，台灣作為國際社會的一員，除了以實際作為展現熱愛和平，實踐共好共榮的信念。

行政院蘇貞昌表示，台灣在蔡英文領導下，防疫成功、經濟表現良好，各方面人權指標、新聞自由都受世界肯定，台灣也越來越被世界重視。蘇貞昌說，很高興外國一直肯定台灣並且呼籲讓台灣參與國際組織、國際社會、國際會議，很感謝也會更努力，希望台灣能作出貢獻讓世界更好。

立法院長游錫堃表示，對於法國參議院對台灣的支持表達感謝，而他也鼓勵立院同仁，在疫情後赴法國國會表達台灣民眾感謝之意。

台灣《蘋果新聞網》

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