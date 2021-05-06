太平洋島國基里巴斯2019年與台灣斷交後，改與中國大陸建交。據路透社報道指，中國計劃將該國坎頓島上的美軍廢棄跑道（圖）及橋樑升級。消息傳出後，有大洋洲國家擔憂小島將成中國「固定的航空母艦」，而且當地距夏威夷僅約3,000公里，如果計劃屬實，勢必引起各方注意。

距夏威夷僅3,000公里

據基里巴斯的反對黨國會議員蘭伯恩近日向路透社透露，她對中國的這項計劃感到十分關切，並希望知道計劃是否屬於中國「一帶一路」倡議的一部份。她指出，除了跑道和橋樑修復的可行性研究外，基里巴斯政府並沒有分享工程成本和其他細節。

澳洲戰略政策研究所曾經表示，中國於基里巴斯建立的設施將會橫跨來往北美洲、澳洲和新西蘭的主要航道之上。路透社亦認為，有關計劃如正式落實，基里巴斯將成為中國新的據點，令中國能威脅該區域內美國的盟友，目前中國及基里巴斯尚未證實有關計劃。

據資料顯示，美軍在二戰期間曾在坎頓島興建一條1,899米長的跑道，作為軍機往來夏威夷及澳紐的中途站，戰後成民航機中途站，至1968年才關閉並逐漸廢棄，但目前仍是太平洋少數可作緊急迫降的小型客機跑道之一。坎頓島的地理位置正好被亞洲、北美洲、南美洲及澳洲圍繞，距夏威夷最近處更只有約3,000公里，深具戰略價值。路透社