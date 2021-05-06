在港亦有上市的內地玻璃業龍頭福耀集團，其創辦人兼董事長「玻璃大王」曹德旺旗下的河仁慈善基金會近日通報指，將出資100億元人民幣（下同，約120億港元）在福建興建一間新型公立大學福耀科技大學，主要培訓工程人才。

料招5,000研究生

通報指，正在籌建的福耀科技大學，其性質為共同探索「新型公辦大學辦學模式」，並將歸類為理工類科技型大學，目標是「成為中國新時代高校工程師的搖籃」。目前內地採取基金會辦學模式的高校並不多，公立大學方面僅汕頭大學由李嘉誠基金會持續資助，並由教育部、廣東省、李嘉誠基金會三方共建。

據內媒報道，福耀科技大學初步選址在福州高新區南嶼流洲島，辦學規模約3,000至5,000人，並在全國招收本科畢業生，展開研究生階段的應用型人才培養，解決內地當前應用型、研究型人才斷層問題，至於本科課程則暫未開放。

現年75歲的曹德旺自小家境貧窮，九歲才有機會上學，14歲就被迫輟學。曹德旺白手興家建立福耀集團後亦不時行善，他去年11月曾透露，自己37年來已經捐款160億（約193億港元）。加上今次捐款100億，即先後已捐款約260億元（約316億港元），過去他亦曾捐1.9億元（約2.3億港元）建設福清德旺中學。

中國基金報