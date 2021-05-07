網絡陷阱處處，一個不留神隨時人財兩失！浙江杭州近日有女子報警，指自己在網上結識一名男子，後在男子一步步引導下被騙去逾82萬元人民幣（下同，約98.5萬港元）。女子事後仍對於自己墮入騙局感到迷惘：「我自己都不知道我怎麼會相信他，他一次一次對我說可以賺錢……我剛開始只想談個戀愛的」。

報案女子姓曾，今年30歲，她在4月19日晚上網打發時間時，單身的曾女士在一個相親的帖文下留言，不久就有一個網名叫「石頭」的網友與曾女士聊天並想和她交朋友。雙方先後加了QQ和微信好友。

該名男子自稱叫周強，在一家互聯網企業上班。在2人對話中，周強口甜舌滑，稱讚曾女士懂煮飯，是個「寶藏女孩」，曾女士在對方的甜言蜜語攻勢之下，很快就淪陷，與素未謀面的周強熱戀起來。

「周強」對曾姑娘說，自己有一個投資軟件可以賺錢，並讓曾姑娘下載一個叫「同方國際」APP，曾姑娘一開始在APP中充值520元（約624港元）試水溫，立即連本帶利賺回636元（約764港元），其後又3次在APP中充值都有所斬獲。

但對方只是在放長線釣大魚，曾女士及後向APP充值5萬（約6萬港元），但周強卻向她表示需要充值30萬元成為VIP會員才能繼續「投資」，但當曾姑娘向銀行貸款充值30萬元（約36萬元）後，賬戶裏的錢突然顯示全部「虧損」。

而曾女士的惡夢還未完，周強又向她介紹自己的「舅父」，聲稱舅父是在香港做風險投資，可以幫曾女士贏回失去的。結果舅父要求曾女士準備「備用金」，騙對方再去貸款30萬元，而曾女士在APP充值後，系統就顯示她中了一個「特別碼碼」，有獎金280萬元（約336萬港元）。

曾女士以為一鋪返本，但系統又突然禁止她提款，客服人員稱需要先交納10%的稅款，山窮水盡的曾女士又被周強說服去借錢交稅，於是曾女士又向朋友借來13.8萬元（約16.6萬港元）去繳付「稅款」。

曾女士累計向APP充值轉賬逾82萬元，但最終280萬元獎金始終未能提取，而周強和其舅父也失去聯絡，此時曾女士才發現她墮入一場精心設計的「殺豬盤」騙局。她表示「剛開始只是想談戀愛」，對於自己墮入騙局感到不解，而且與周強的聊天時她亦有過疑慮，但最終被甜言蜜語哄騙，「我中了情毒，也中了發財夢的毒」。

殺豬盤是內地種流行用語，是網絡電信詐騙方式之一，豬就是受害人，通過交友程式與受害人聊天、談戀愛稱為「養豬」，到得到信任後騙取錢財，即為「殺豬」。

每日經濟新聞

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