福布斯（Forbes，台稱：富比士）公佈2021台灣富豪榜，排第一位的，其實早已不是鴻海創辦人郭台銘！台灣鞋類製造商華利實業集團（宏福實業）創辦人張聰淵，及其家族成員以138億美元（1,071.76億港元）的財富，首度奪得台灣首富銜頭。由於張聰淵過往較少在媒體前曝光，身份較為神秘。有台灣財經界人士指，張聰淵在全球擁有逾15萬員工，長期替Nike、Converse、Puma等品牌代工，多年前將發展重心移至大陸，至上月尾其集團在深圳創業板上市，令其身價暴漲。至於郭台銘，去年已失落首富寶座，跌至第4位，今年更只排第6位。

74歲張聰淵在台灣雲林起家，他最初成立的宏福實業是全球第二大製鞋廠，更是帆布鞋第一大鞋廠，旗下包括「頂倢行」、「良興鞋業」、「得協鞋業」等多間公司，目前在全球擁有超過15萬名員工，長期替Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、Under Armour等品牌代工，產值逾1,500多億元，年產量超過1.8億雙波鞋。

據財經專家黃世聰表示，行事低調的張聰淵曾在媒體前曝光過，2014年他曾以總價大約5.6億新台幣（1.56億港元）買下台北豪宅「帝寶」，當時就被台媒指為「神秘鞋王」。

事實上，即使在雲林縣也很少有人聽說過張聰淵的名字。對於他竟能打敗郭台銘、國泰蔡家及旺旺集團蔡衍明，躍居台灣新首富，鄉里間議論紛紛「鄉下地方出首富」，因為張聰淵發跡的工廠看起來像農舍，更讓人好奇他發跡致富過程。

據悉，張聰淵近年將集團發展重心移往大陸，去年更以「華利實業」於深圳掛牌上市，這讓張聰淵及其家族的財富暴漲，最終以淨資產138億美元躍居台灣首富。

至於台灣富豪榜排第2及第3位，同是來自台灣的蔡氏宗親。國泰金控的蔡宏圖及蔡政達兄弟，以92億美元（714.5億港元）的財富蟬聯第2。蔡宏圖的堂兄弟、富邦金控的蔡明忠與蔡明興，則以79億美元（613.54億港元）身家，上升兩位至第3名。而郭台銘，只排名第6。

據福布斯中文網報道，今年榜上部份財富增加最多的富豪均涉及半導體行業。智能手機晶片需求全球暴增，聯發科技董事長蔡明介（排名13；財富值33億美元，約256億港元）、前副董事長卓志哲（排名35；財富值15.6億美元，約121億港元）兩人財富上升逾150%。日月光半導體張虔生、張洪本兩兄弟是今年財富增長最多的富豪，增加了26億美元（202億港元），總身價達到72億美元（559億港元）。

在財富下跌的9位上榜富豪中，陳世卿（排名第33位，16億美元，約124億港元）和林耀英（排名第24位，20.5億美元，約159億港元）是大立光電的共同創辦人。由於美國對其主要客戶華為的制裁，這間鏡頭製造商的股價下跌，陳世卿和林耀英的財富也遭受了打擊。吳禮淦（排名第44位，10億美元，約77.6億港元）的財富下跌了27%，原因是他在深圳上市的汽車電子元件製造商楠梓電子受到了汽車行業普遍低迷的影響。

福布斯台灣富豪榜：

1. 宏福國際張聰淵 （138億美元）

2. 國泰金控蔡宏圖、蔡政達兄弟 （92億美元）

3. 富邦金控蔡明忠、蔡明興兄弟 （79億美元）

4. 頂新魏家四兄弟 （78億美元）

5. 日月光張虔生、張洪本兄弟 （72億美元）

6. 鴻海集團郭台銘 （71億美元）

7. 旺中集團蔡衍明 （61億美元）

8. 廣達電腦林百里 （58億美元）

9. 國巨集團陳泰銘 （50億美元）

10. 長春集團林書鴻 （48億美元）

台灣《蘋果新聞網》/ 三立新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）