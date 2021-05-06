《澳洲金融時報》（Australian Financial Review）近日頭版刊登台灣外交部長吳釗燮視訊專訪，稱大陸似乎準備向台灣發動最後攻擊。該傳媒昨又刊登「澳洲須謹防台灣海峽戰爭」社論，稱一旦台海爆發戰爭，澳洲需要履行1951年「美澳紐防衞公約」（ANZUS Treaty）出兵支援美國。

台海倘開戰 澳須派兵援美

吳釗燮的專訪名為「中國威脅逼近，台灣撐起盟友」，吳稱大陸致力孤立台灣，增加對台軍事威脅，正準備向台灣發動最後攻擊。吳強調自由、民主和捍衞人權是澳洲信奉的價值觀，澳台兩地有共同價值觀，呼籲雙方應加強經濟聯繫，重啟兩國自由貿易協定會談。

《澳洲金融時報》昨日以「澳洲須謹防台灣海峽戰爭」社論配合吳釗燮的專題，社論相信中國將會持續於「未達戰爭狀態的灰色地帶」範圍內採取攻擊，令地區步入危急邊緣，營造區域霸權。社論稱，雖然澳洲奉行一個中國政策，但若爆發戰爭，澳洲可能需要出兵支援美國，強調雖然開戰令經濟上帶來災難，但若任由台灣被孤立，將對澳洲造成戰略上的災難。澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）也發佈聲明，強調「戰鼓」已經響起，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。中央社