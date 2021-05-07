王忠林出任湖北副省長及代理省長

湖北人大微信公眾號消息，人大常委會7日召開會議，表決通過由武漢市委書記王忠林，出任湖北副省長及代理省長。 59歲的王忠林去年2月爆發疫情之際，臨危受命，由濟南市委書記，空降接任武漢市委書記，成功協助當地壓制疫情。會議決定接受王曉東辭去湖北省省長職務的請求。

女犯10年生5子避服刑

江蘇連雲港市有女犯人走法律罅，為避坐牢10年內生育5個孩子。該女犯人於2009年因盜竊判囚1年半，緩刑期間又多次犯下盜竊罪，共判囚9年半。她遂利用法律規定婦女懷孕或正在哺乳自己嬰兒，刑期可予監外執行，於是在10年間，每到監外執行期將屆滿時便「惡意」懷孕，連生5孩子。最近，女犯擬再用生仔招數逃避入獄，遭警方及時拘捕，執行刑期。

湖北江蘇3官受賄被控

最高檢消息，湖北省政府前黨組成員、省政府辦公廳前主任別必雄（正廳級）、江蘇省鎮江市人大常委會前副主任陳琳（副廳級）、江蘇省徐州市政協前黨組副書記、副主席周寶純（副廳級），分別涉嫌受賄或濫用職權，近日遭提起公訴。

綜合報道

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