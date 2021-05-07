台海形勢緊張，台灣幾乎每日都受到解放軍軍機入侵領空騷擾，澳洲傳媒報道，若台海爆發戰爭，澳洲或會支持美國協防台灣。而美國、日本4月兩國元首會面後又發表聯合聲明，兩國同意「維護台灣海峽和平與穩定的重要性」，但有台灣學者認為，根據近期多位美國官員的發言來看，美國對台政策繼續採取戰略模糊的立場已很明確，台灣應積極說服美方，維持戰略模糊的同時，應強化軍事行動的能力。

中研院歐美今日（7日）舉辦「拜登百日新政研討會」視像座談會，邀請美國在台協會前處長司徒文、陸委會前主委林正義、前駐美副代表裘兆琳、台灣前國防部長蔡明憲、前國安會副秘書長楊永明等人，針對美國總統拜登的亞太與印太戰略進行討論。

林正義在座談會上提到，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）與美國印太事務協調總監坎貝爾（Kurt Campbell）先前的發言顯示，美方對台政策中，拒絕戰略清晰的立場已很明確，現在再繼續討論戰略模糊與清晰的問題沒太多意義。他認為，從台灣角度來看，戰略清晰對台灣利益比較高，但事實上台灣的態度不重要，目前台灣應專注說服美國，即便維持戰略模糊，也要強化軍事行動的能力。

蔡明憲則主張「戰略可以模糊、但戰術必須清晰」，他重提1996年台海導彈危機時，時任美國防長的佩里（William Perry）向他透露，建議當時的美國總統克林頓派出兩個航母戰鬥群來到台灣海峽，就是向大陸展示美國的威懾力，要北京停止試射飛彈。

蔡明憲以此為例，指出美國即便採取「戰略模糊」，但必要時仍需展現實力。他說台海過去40年解放軍的戰機極少越過台海中線，如今卻變成常態，反映「戰略模糊」或許能讓大陸維持一時的「韜光養晦」，但最後恐將「養虎為患」。

蔡明憲建議美國除了對台軍售，也要加強軟件方面的合作；台美的國安會應該建立熱線，作為台海危機的處理機制；甚至台美的戰機在空中應該可以通訊，台美日的軍艦也應進一步合作。這些「戰術清晰」的作為，等於是向大陸表態。

前駐美副代表裘兆琳則說，台灣要向全球展現自己的戰略清晰，應積極表態台灣自我防備的決心。

風傳媒／台灣《自由時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）