西方多國政府及國會先後就新疆問題發聲或對中國實施制裁，中國駐美國大使崔天凱在一個唱好新疆的視像交流會上致辭時作出反擊，狠批美國等西方國家充斥涉及新疆的謊言，對中國發起系統性抹黑攻擊和單邊制裁。他並鼓勵外界了解真實的新疆。

崔天凱強調，長時間以來，新疆深受分裂勢力、極端勢力、暴力恐怖勢力之害，在1990年至2016年間問題尤為突出，針對這些問題，中國政府採取了正確有效的治疆政策，使新疆重現穩定發展的好光景。

崔天凱指出，美國等西方國家仍充斥「涉疆謊言」，並對中國進行不實的攻擊。他指出，過去40年新疆維吾爾族人口增長了1倍以上，所謂「種族滅絕」的謊言是無稽之談。此外，新疆勞動者完全按照自己的意願選擇職業，包括採棉花等高收入崗位，都是平等自願簽訂勞動合同，有關「強迫勞動」的謠言嚴重不屬實。

崔天凱謂，美國等西方勢力利用涉疆問題對中國發起大規模政治造謠運動，其根本目的是為了「從內部搞垮中國、分裂中國，從而實現自己的政治圖謀」。他重申：「新疆事務是中國內政。涉疆問題本質上是反恐怖、去極端化和反分裂問題。中方不會坐視外部勢力搞亂新疆，更遑論任由其借此分裂中國、阻撓中華民族偉大復興的歷史進程。14億中國各族人民永遠不會讓這種圖謀得逞。」

央視

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