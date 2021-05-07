一場新疆棉風波令內地民間早前掀起一場外國品牌抵制潮，日前有國際評級機構發表報告指，Nike等曾經公開表示拒用新疆棉的外國品牌，其在內地網購平台天貓的4月銷售額大幅下跌，當中Nike比同期下跌78%，相反國產品牌如李寧在天貓的4月銷售額則比同期增逾800%。

據國際評級機構晨星（Morningstar）周四（6日）一份報告指，由於天貓是目前內地最大的網購平台之一，也是不少品牌商唯一線上銷售管道，故相關數據頗具意義。當中，天貓的運動服裝鞋類4月銷售額比同期減11%，而Nike和Adidas的銷售額分別比同期下跌78%和59%。

專家：抵制料難持久

翻查資料發現，截至2月底Nike首三季大中華地區收入勁增26.3%至63.6億美元（約494億港元），該區貢獻Nike收入比重已上升至接近20%。Adidas亦同樣相當依賴中國市場，公司去年的中國收入達44.3億歐元（約413億港元），佔公司去年收入22.3%。Adidas更對中國的生產鏈有一定依賴，其鞋類、服裝和裝備及配件，去年由中國生產的百分比分別為15%、20%和36%。

據市場研究機構Euromonitor數據顯示，2020年Nike及Adidas持續為中國運動服裝市場龍頭，市佔率分別為25.6%及17.4%，但國產品牌安踏及李寧已急起直追，分別位列第三、四名，市佔率分別為15.4%及6.7%。

據晨星數據顯示，李寧旗下時尚品牌「中國李寧」在天貓的4月銷售額年增逾800%；安踏旗下多個品牌的整體銷售額則年增59%。自報告發佈後，李寧在周四的股價上升至69.7港元；安踏的同日股價亦上升至145港元。不過對於國產品牌或成為新疆棉風波受益者的說法，經濟分析師羅家聰向本報指，外國品牌過往即使在比國產貨昂貴的情況下，仍然能夠在中國市場備受追捧，主要是因為內地消費者一直對國產貨信心不大，因此相信民間對這波由官方煽動的外國品牌抵制潮只會陽奉陰違，斷言不會持久。

晨星的報告亦指出，天貓4月份運動服裝和鞋類的銷售額與去年同期相比下降了11%，這與去年第四季的30%以上增速更是有明顯差異，這反映中國消費者似乎只是在等待抵制潮結束，而非完全繞開外國品牌。報告估計，中國消費者目前的購物行為「很可能是暫時的」，加上中國官媒近期未有新動作，預計抵制潮或會在未來數月內消失。

Bloomberg/《蘋果》記者