深圳巿一間醫院4月中被指出現醫療失誤，有女病人接受全身麻醉後進行婦科手術，其間供應麻醉藥的管道阻塞，女病人手術中蘇醒卻未能開口說話，醫生又遲遲未發現，令女病人在恐懼中承受腹部開刀的痛楚，事後更晚晚發噩夢。事主朋友翻查閉路電視片段，發現負責麻醉的醫生中途離開手術室，主刀醫生亦中途離開聽電話，批評醫生「拿人命當兒戲！」

深圳市民王先生向內媒投訴，朋友葉女士上月14日在坪山區人民醫院接受婦科手術，需要全身麻醉，手術期間，麻醉醫生本應全程陪在身邊，但該麻醉醫生於手術開始後不久就離開，手術僅開始了約15分鐘，用來向葉女士灌輸麻醉藥的管道堵塞，葉女士只吸收原定麻醉藥分量的五分之一，結果她在手術期間醒了過來。

根據葉女士事後描述，她在手術期間回復意識，聽到醫生交談，得悉手術仍未完成，但突然「一陣巨痛傳來，我驚醒了！我感覺到有刀片在切割我的肚臍……很快我感覺我的肚皮開始充漲，內臟揪扯攪動，接下來是右下腹的切口和左腹的切口，電刀緩慢切割鑽進我的體內。」

葉女士形容那種疼痛與恐怖的觸感，令她感覺到絕望、恐懼，但由於麻醉藥的作用和插上喉管，葉女士身體不受支配且無法發出聲音，她只能盡力睜大眼睛，眼睛哭到紅腫，但醫生卻沒在意。待藥效消退後，葉女士盡力抖動雙腳，醫生才發覺問題，趕急找來麻醉科主任接手。

事後，麻醉科主任逃避回答為何長時間沒發現病人異常，僅表示這是「管理不到位」，是他們的疏忽，並口頭道歉。而王先生翻查閉路電視片段，發現醫生有短暫離開去接聽電話。內地大部份醫院都明令禁止醫生在手術時使用手機，批評醫生「是在拿人命當兒戲呀！」

而葉女士在手術後的夜晚，因疼痛和恐懼無法入眠，葉女士在日記中形容這次手術過程「可能是瀕臨死亡的感覺」，給她造成巨大心理傷害。又透露現在仍天天發噩夢，有時更需要服食安眠藥才能入睡。她又擔心會有後遺症，所以要求醫院書面道歉，以及承諾若有後遺症會負責。但手術過後兩周，院方仍試圖推卸責任，未回應葉女士的訴求。

坪山區人民醫院辦公室回應指，院方一直非常重視事件，並以極大的誠意多次接洽，目前雙方未達成一致意見，院方將繼續以誠懇的態度聽取患者意見，在合情、合理、合法的前提下尋求解決辦法。

《南方都巿報》

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