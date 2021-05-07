台灣十大富豪名單大洗牌，《福布斯》（Forbes）雜誌公佈2021台灣富豪榜，之前從未打入前十的鞋類製造商華利實業集團（宏福實業）創辦人張聰淵，以坐擁138億美元（下同，約1,071億港元），爆冷首奪台灣首富銜頭。

千億身家破紀錄

今年台灣首富的身家，繼2017年後再次破百億美元。主要經營鞋廠的宏福國際的張聰淵及其家族成員，以破紀錄的138億元奪得首富寶座。而蔡氏宗親則緊隨其後，國泰金控的蔡宏圖及蔡政達兄弟財富蟬聯第二名。蔡宏圖的堂兄弟，富邦金控的蔡明忠與蔡明興，則位居第三名。

74歲張聰淵在台灣雲林起家，他最初成立的宏福實業是全球第二大製鞋廠，更是帆布鞋第一大鞋廠，旗下包括「頂倢行」、「良興鞋業」、「得協鞋業」等多家公司，目前在全球擁有超過15萬名員工，長期替Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、Under Armour等品牌代工，產值逾1,500多億新台幣（418億港元），年產量超過1.8億對波鞋。張行事低調，2014年他曾以總價大約5.6億新台幣（1.56億港元）買下台北豪宅「帝寶」，當時就被台媒指為「神秘鞋王」。

連續三年失落台灣首富頭銜的鴻海集團郭台銘則位列第六，較去年下跌兩位。去年以72億美元（559億港元）登頂的頂新集團魏家四兄弟，亦跌至第四。不過。該台灣富豪榜統計時會集結親族、兄弟的總資產一同計算。而《福布斯》另一份全球富豪榜中，郭則以個人身份，在眾多富豪中名列最前，他以70億美元（543億港元）排全球第369名。

《福布斯》/台灣蘋果新聞網