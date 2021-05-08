中國上周四（4月29日）發射的長征五號B遙二火箭（下稱長五B），其重達21噸的第二節火箭段最快在早上9時失控墜落重回大氣層，並在晚上約10時，再次飛越台灣上空。此外，火箭殘骸首張飛越天際的照片也已經曝光。

長五B第二節火箭段被喻為近30年最大的失控太空垃圾。美國太空司令部公共事務部中校韋伯（Angela Webb）接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時表示，火箭進入地球大氣層的確切地點，要在進入大氣層的幾個小時內才能確定。而根據觀測網站orbit.ing-now的消息，長五B進入大氣層的時間介於台灣時間5月8日上午9時至10日凌晨3時。

不過美國航太公司（Aerospace Corporation)則在官方Twitter表示，預計長征火箭可能在台灣時間周日（9日）上午11時43分進入大氣層，但誤差值為正負16小時。

觀測網站同時預測，長五B將在台灣時間今晚10時12分和明日清晨5時55分分別通過台灣北部和南部上空。

Space News引述太空飛行器觀察家麥克道爾（Jonathan McDowell）指，火箭段是近數十年來最巨大的不受控墜回地球飛行物，指屆時火箭碎片跌落的範圍，北至美國紐約、西班牙馬德里與中國北京，南至智利、紐西蘭威靈頓，甚至有可能墜落在有人居住地區。

麥克道爾早前曾批評，按現時標準，「放任它不受控重返地球，是無法接受之事」。

不過，中國媒體《環球時報》指西方媒體對長五B火箭殘骸失控威脅的報道，是「陳詞濫調」的炒作，毋須恐慌。該報指殘骸很可能落入公海。

而美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周四（6日）說，未有計劃擊落火箭的碎片。

搭載中國「天宮」太空站「天和」核心艙的長五B火箭，上周四發射升空。「天和」核心艙將成為永久中國太空站中3名太空人的居住區域。搭載「天和」核心艙升空是建造中國太空站11個任務中的第一項任務。

推測會墜落回地球的火箭段長約30米（10層樓高）、寬5米，重21噸，是1991年前蘇聯太空站「禮砲7號」後的最大失控人造飛行物。

去年5月有另一枚長征火箭墜回地球時掠過紐約上空，又未依計劃落入非洲西岸的大西洋，部份殘骸砸入象牙海岸的村莊。

台灣蘋果新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）