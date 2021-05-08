河北民企大午農牧集團創辦人、「敢言企業家」孫大午、其家人及集團高層，去年11月被指涉嫌觸犯尋釁滋事等罪遭警方帶走。周四（6日）多名當事人的律師收到高碑店市法院通知，案中共21人，涉嫌尋釁滋事、破壞生產經營、強迫交易、妨害公務等共9罪，已由高碑店市檢察院起訴至該法院。值得注意的是，此案由公安機關移送檢察院審查至法院的程序，僅耗10天，中間還有5天的五一長假。

據維權網報道，案中21名被告，被指涉及尋釁滋事、破壞生產經營、強迫交易、妨害公務、聚眾衝擊國家機關、非法採礦、非法佔用農用地、非法吸收公眾存款、詐騙等9宗罪。眾被告於4月26日遭公安機關移交當地檢察院審查。

涉案的卷宗及鑑定材料達348冊，在短短10天審查起訴期間內，幾乎無一辯護律師能夠完成閱卷、會見當事人、遞交法律意見等基礎辯護工作，部份辯護人甚至來不及到檢察機關遞交委託手續。

該案法律辯護團隊認為，該案涉案人數卷宗材料如此之多，審查起訴時間如此之短，可謂開創歷史先例。而大午案從公安機關移送高碑店市檢察院審查起算，僅僅只有10天，而且包括五一假期。

報道說，高碑店市人民法院已經通過司法局、律師事務所等各種渠道，催促、要求各辯護人最晚在昨日（7日）下班前向法院遞交委託手續，並直接派工作人員前往部份辯護人所在律師所送達起訴書、卷宗光盤等。

報道指，種種迹象表明，此案至少在河北省層面啟動了24小時應急預案，外部封口禁言，內部爭分奪秒推進案件辦理進程，目的是壓縮一切辯護時間空間，盡快結案。法律團隊原來預測此案會在七一前一審宣判，但現在看來，河北方面是鐵定了要趕在七一前完成二審宣判。

據內部工作人員透露，此案公訴及審判陣容強大，高碑店市人民檢察院檢察長、高碑店市人民法院院長都將親自參與庭審，擔任公訴人或審判長。

維權網

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