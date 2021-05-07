內地Tesla維權女車主事件至今持續發酵。涉事的張女士宣佈已在河南入稟法院，控告Tesla及其副總裁陶琳侵犯名譽權，要求道歉及賠償其精神損失。對此，Tesla昨表示會依法應訴，相信法律會給出公平公正的判決。

張女士4月19日現身上海車展維權，她身穿寫有「剎車失靈」的T恤，站在Tesla車頂上不斷大喊「特斯拉剎車失靈」，因擾亂公共秩序，她最終被處以行政拘留五日。

要求書面道歉

她前日表示，控告Tesla及其副總裁陶琳侵犯名譽權，只是「第一集」，她們會繼續採取其他行動，「一點兒一點兒跟他（Tesla）來，要整就給他整連續劇」。

她認為，Tesla有意塑造她與家人無理取鬧、職業車鬧的負面形象，不僅損害她的形象，還對其家庭生活造成嚴重困擾。她正式向Tesla（上海）、Tesla（北京）和陶琳提出訴訟，要求三被告向她書面賠禮道歉、刊登道歉公告，並在其官方微博發表書面道歉信（置頂10日）和支付五萬元人民幣（六萬港元）精神損害賠償金。

Tesla昨日表示，會繼續全力推動車輛檢測事宜，給公眾一個交代。

此外，昨日中午在廣東韶關五里亭附近，一輛Tesla追撞一輛小貨車，事故導致Tesla車頭嚴重受損，司機卡在變形的座位上，當場身亡。

新浪財經