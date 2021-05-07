早前，有內地電動車Tesla（特斯拉）車主不滿車廠拒絕跟進煞車失靈導致意外的投訴，繼而大鬧上海車展，事件更觸發訴訟。內地周五又發生與Tesla有關的車禍。據悉，事發於廣東韶關五里亭附近。涉事的Tesla高速追撞前面的貨車，致車頭嚴重損毀，司機被困在已變形的車廂內，當場身亡。對於Tesla發生致命車禍，網民直言懷疑與煞車失靈有關，有人更估計事發時車輛時速達150公里。

網傳的公路影片見到，涉事的Tesla出事前如炮彈般直撞前方正常速度的貨車。根據韶關警方通報，貨車被一輛私家車追尾碰撞，私家車司機當場死亡，事故原因還在調查中。有指僅在廣東，不足一個月時間，已發生3宗涉及Tesla的事故。

網民意見：

zhaidn2011：問題2 會不會是車前方的測距有問題？

蔡小骨頭：只想我開車，不想車開我。

熊大本熊了：這車速起碼得有150（公里）吧。

山大王--初燒：煞車失靈？

IWYLME：加速太快，來不及煞車！

舉兩個栗子：好可怕啊，一點減速的迹象都沒有。

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