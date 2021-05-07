今年是中土建交50周年。土耳其教育部、中國駐土大使館近日主辦一個主題為「我想像的中國」的繪畫比賽，瞬即成為網上熱門標籤，Twitter用戶更即時發揮無限創意，不少上傳作品與表達不滿維吾爾人受迫害有關。面對西方國家指控，中方狠批美國等西方國家充斥涉及新疆的謊言，對中國發起系統性抹黑攻擊和單邊制裁，鼓勵外界了解真實的新疆。

女孩被手捂口鼻

被視為總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）長期盟友、曾任土耳其總理的武特奧盧（Ahmet Davutoglu），上傳一張用文字標示「我想像的中國」的他人畫作，只見一名女孩面向東突厥獨立運動象徵的藍底星月旗、向上騰躍，高舉的右手彷彿為着堅定目標在力爭、在召喚，其他作品內容亦包括新疆集中營鐵幕下成群藍衫男子坐在地上、身穿繪有五星旗紅袍的成人用手捂住紮着辮子的維吾爾女孩口鼻等等。

面對西方指控，中國駐美大使館和新疆自治區政府周四（6日）晚舉辦「新疆是個好地方」視頻交流會，邀請多名新疆民眾講述自身經歷，駁斥涉疆謠言。自治區主席雪克來提．扎克爾批評，西方反華勢力編造出新疆犯下「種族滅絕罪」的世紀謊言，堪稱人類歷史上最大的誣陷案。

中央社/新華社