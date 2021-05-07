內地網絡選秀節目近年大行其道，近期熱播的《青春有你3》更吸引大批粉絲熱捧偶像。有粉絲近日甚至大量購買節目贊助商蒙牛公司的「真果粒」牛奶，以掃描樽蓋內二維碼投票支持偶像，因此衍生大量牛奶被倒掉的現象，事件與近年雷厲風行的「惜食令」原則相違背，引起官媒批評，涉事播放平台愛奇藝及贊助商蒙牛先後致歉，《青春有你3》錄製亦被叫停。

愛奇藝及蒙牛急道歉

愛奇藝旗下節目《青春有你3》，因早前有短片流出顯示有粉絲為助偶像獲勝，不惜大量購買蒙牛旗下「真果粒」牛奶，以取得瓶蓋內投票二維碼為偶像「谷分數」。由於購買量太多，最終需動用逾十人將一箱箱牛奶開蓋取碼，而「無用」的牛奶則被直接倒掉。

事件曝光後，北京市廣播電視局周二（4日）責令愛奇藝暫停《青春有你3》後續節目錄製。新華社亦刊文批評，事件「是以浪費和揮霍為代價的吸睛牟利，是對勞動的不尊重」，又批「選秀偶像們在爭議中保持沉默，實為不該。『偶像』們失聲無疑是對社會責任的逃避，更是對『偶像』二字的褻瀆」。

涉事的愛奇藝與蒙牛公司日前分別致歉，並重申堅決反對一切形式的食品浪費，將堅決服從監管。內地已於上月29日正式實施《反食品浪費法》，有內地律師認為，倒奶行為已經涉嫌違法，不單單是粉絲，生產商和平台方也應承擔一定責任。

AI財經社