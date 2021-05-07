上月，內地出現10公斤鮮茶葉（約可製2公斤青茶）拍賣價高達1,068萬元人民幣（下同，約1,297萬港元），天價茶葉亂象再次引發關注。2020年，中國茶葉出口額達20.38億美元（約157億港元），不少人都垂涎這行業的「肥豬肉」。樂茶軒創辦人葉榮枝接受《蘋果》訪問時表示，市場茶葉價錢被抬高，當中部份錢無法真正落入茶農手上，不少宣傳更包含誇張失實的資訊。葉認為，消費者要提高鑑別能力，提高自己的消費精明度。

內媒早前報道，上月7日晚，今年位於雲南省臨滄市，曾被專家稱樹齡達3,200多年的古茶樹「錦繡茶尊」，其10公斤茶青開採權以168萬元（約204萬港元）底價作公開拍賣，最終以1,068萬元成交。據悉，10公斤茶青可製作曬青茶約2公斤。若不考慮製茶成本及其他溢價，普洱生茶每公斤單價已近650萬。據品質報告，錦繡茶尊的內含物質中兒茶素類成份、水解單寧類成份、以及芬芳類物質的含量遠高於普通茶樹，特別適宜製作滇紅茶和普洱茶。

除了今次「錦繡茶尊」驚人的開採權價，其實今年農曆假期後，市場已流出福建武夷岩茶屢現天價，引發關注。內媒曾報道，「天價武夷岩茶」越演越烈，少數岩茶被炒作成「辦事茶」及「送禮茶」，成為熱門高級禮品，滋生回收、代售等業務。連福建省消委會秘書長薛承楓3月時曾直言，等級亂標、價格亂喊、名字亂取已成為當前茶葉市場三大亂象，亟須整治。

除了雲南普洱和武夷岩茶，安溪鐵觀音、太平猴魁、西湖龍井等茶葉，同樣出現每公斤成交價達數十萬元的例子，中國天價茶葉似乎已成為一個「理所當然」的常態。

「好多錢都去唔到茶農（手上），喺中間環節被『吸收』，好多時係宣傳、誇張、失實等錯誤訊息……」對於茶葉不斷被炒高，樂茶軒創辦人葉榮枝指，訊息被模糊化，中間環節的人才能賺錢。部份消費者有機會在過程中，成功接觸正確資訊，但亦有部份人被「搵笨」，對茶葉或飲茶失去信心。葉榮枝認為，出現這個負面影響是無可避免的。

葉榮枝表示，現時消費市場與從前大有差異，因為市場產品常出現所謂「限量版」、「特別版」，例如咖啡、紅酒、威士忌都是，讓價格比以前貴，甚至出現炒賣、收藏等。

葉榮枝認為，炒價是整體社會趨向，生活變得富裕後人們追求品味、炫耀、或美學等商品以外的價值，不只是茶葉，其他領域都有同樣情況。

葉榮枝又指，茶葉價錢被炒高，茶農得益卻不多，「我覺得茶葉本身好平，不太貴，貴的原因都是在市場上……一年以來，茶農辛苦種出的茶，只有數天的茶葉先達至高價價值數千元一斤……碧螺春1斤有6萬個新芽，每個新芽採回來後茶葉本身無關」，故他認為應將茶還原至一個公道的價錢。

葉榮枝指出，外界對茶有更多尊重和認識，真正體現茶的價值後，再推動產業的進步。對於茶葉市場，葉榮枝提出，中國確有名茶，但欠缺名牌，故中國應努力去建立一個好品牌，至於消費的角色，葉則指，「消費者的能力就是鈔票，你當精明消費，劣品就是被淘汰，但如果你貪小便宜貪方便，就鼓勵了劣品出現，消費者要珍惜手上鈔票 ，才能引導社會生產（質素）提高」。

「茶是文化產品，它代表傳統的中國文化，傳統中國文化在香港比較淡薄，歸根究柢我覺得教育很重要。」對於茶葉文化，葉榮枝認為，不能只看它的價值（價錢），要懂得分辨它有沒有這樣的價值，例如「它的品質真的這麼好嗎」、「你能品嚐到它的分別嗎」，只要能欣賞兩者分別，就可以追求更高層次的滿足感；「只是跟隨潮流，覺得『這個茶是好東西，很貴』，就覺得茶好，這樣是錯誤的」。

《蘋果》記者／《中國新聞周刊》／《經濟參考報》

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