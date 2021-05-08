兩岸關係劍拔弩張，大陸會否武統台灣成為焦點議題，由全國政協委員會辦創的機關報《人民政協報》今日更發文，就近日陸方針對台獨的言論作出「解讀」，指在涉台領域出現「微妙變化」，那就是中共中央台辦、國務院台辦發言人4月30日回應「民進黨當局」外事部門負責人吳釗燮的謀獨言論時，創造了兩個第一次：直呼吳為「台獨」頑固分子及提出對台獨頑固分子的未來審判問題；並指這一表態釋放新的信號，就是統一後將對台獨頑固分子進行依法追責，劍指的不僅是吳釗燮，還有他的頂頭上司蔡英文。

文章指，國台辦發言人馬曉光4月30日表示，國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，更是任何人任何勢力無法阻擋的。吳釗燮顛倒黑白、混淆視聽、口出狂言、不自量力，再次暴露出民進黨當局及台獨分裂勢力甘當反華勢力棋子，製造兩岸對抗的卑劣伎倆，再次表明他們的謀獨挑釁是危害台海和平的根源。「我們正告吳釗燮等台獨頑固分子，大陸方面堅決打擊台獨分裂勢力的決心和意志堅定不移，將採取一切必要措施予以嚴懲。正義審判可能遲到，但絕不會缺席。」

文章就此番言論解讀，指因兩岸關係的高度敏感性，中共中央台辦、國務院台辦發言人每次發言時，用詞都十分嚴謹。除非必要，一般對台灣地區領導人和其當局高官都以金台灣地區領導人」、「民進黨政客」、「民進黨當局相關部門負責人」來稱呼，並避免將其高官與台獨頑固分子結合在一起；即使是譴責，也多用「必將受到歷史的懲罰」、「損害台灣2300萬民眾福祉」之類的詞語。從未涉及對這些人未來如何具體追責問題。

然而，馬曉光這次卻打破了這一常規，不僅稱吳釗燮為台獨頑固分子，更強調「正義審判會遲到，但不會缺席」。文章寫道：「國台辦這一表態至少正在釋放新的信號——統一後將對台獨頑固分子進行依法追責。」

文章進提到蔡英文，指她雖是台灣地區領導人，但主要負責外事、防務和兩岸等3方面，執政主要依賴陳菊和吳釗燮。其中，吳作為「外事部門負責人」，是蔡的心腹，在美台勾結上，吳是蔡的影子。所謂「打蛇打七寸」，吳就是蔡的「七寸」。大陸對直呼吳為台獨頑固分子，並強調「審判不會缺席」，就意味「大陸在未來國家統一後，必然將對像吳釗燮等這樣的台獨頑固分子進行正義審判，追究其台獨分裂國家的罪行」。

文章又謂，馬曉光打破常規的回應在兩岸引起熱烈反響，「除了吳釗燮之外，都有誰會是馬曉光口中的台獨頑固分子？有沒有比吳釗燮層級更高的？」對此，文章指，「如果一味堅持台獨頑固立場，在國家統一後，作為吳的頂頭上司，蔡英文恐怕也難逃正義審判」。文章認為，蔡聽懂了馬曉光的弦外之音，只是她不信或心存僥幸。

文章還強調，蔡英文或許忽略了一件事，那就是近期，大陸兩個女新聞發言人——外交部的華春瑩和國台辦的朱鳳蓮，都在記者會上拋出同樣一句話：「統一不會一代一代拖下去，我們這代人一定要看到祖國統一。不能一代一代拖下去，而一代的定義又是甚麼？按照學界劃分，一代人一般指20年，所以，即便不是2025年實現國家統一，蔡英文們可以算算，即便從中共十八大以來計算，20年又是哪一年？」

文章最後語帶威嚇地對蔡英文喊話：「擺在台獨頑固分子面前其實只有3條路，一是趕緊改弦更張，回到『一中』；二是等着把牢底坐穿；三是流亡海外亡命天涯。此外，台獨別無他路。對於這些弦外之音，蔡英文都聽懂了嗎？」

《人民政協報》

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