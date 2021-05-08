曾在12港人案受家屬委託的內地律師盧思位，原定今晚在上海乘坐飛機到美國進行學者訪問，惟在上海浦東機場出境時遭阻攔，盧思位被指可能危害國家安全和利益，被拒出境。

盧思位向《蘋果》表示，原定8日晚搭乘達美航空DL288航班，前往美國西雅圖作為漢弗萊項目的訪問學者，但抵達上海浦東機場時，被機場邊防檢查站阻止出境。相關人員指，根據出入境法第12條第5項的規定，盧思位「可能危害國家安全和利益，國務院有關主管部門決定不准出境」，其間，他在邊檢站被限制人身自由達兩小時。

他表示，事後已成功離開機場，但考慮目前形勢只能暫時放棄出行，短期內未有再赴美的打算，反正「去了也出不去」，目前計劃先在上海「會會朋友，然後就回成都」。

盧思位因在12港人偷渡案中，曾協助被告家屬而遭清算，今年1月初被司法廳提出吊銷律師執業證，到3月28日，他曾計劃在四川成都乘飛機到北京美國領事館辦理簽證，但當日中午有姓李的政保（即政治保安）人員向他表示，不得前往，有關部門亦不會准許他出境。盧思位當場表示反對，認為有關行為違法。但該政保人員直言，有關部門已做好所有預案阻止他在成都雙流機場出行，並勸盧思位不要衝動。盧思位當時稱考慮實際情況，只能先放棄出行，但表明會繼續維權。

《蘋果》記者

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