大陸會在短期內武統台灣嗎？台淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山分析兩岸形勢，指中共總書記習近平是紅二代出身，注重歷史地位，將黨與國家視為家業，有其使命感，認為在習任內，兩岸想要維持現狀是不可能的。現時中共對台各政黨幾乎不存期待，反將寄託放在台灣人身上，也因此一直給予相關惠多政策，企圖爭取台灣民心。

趙春山出席一個論壇時表示，美軍印太司令部前司令戴維森（Philip Davidson）3月曾預測，中共恐在6年內攻台，原因是彼時中共已完成軍事現代化，可以在地區打有限戰爭。對此，趙認為，習近平若在任內處理兩岸議題，一個時間點就是6年後的2027年，判斷最遲不會遲過2035年；因為習想將2049年的建政百年達成的目標，提前到2035年。

對於未來6年的兩岸形勢，趙春山分析，客觀來看，中共已對台灣任何政黨幾乎不存任何期待，雖然仍關心台灣的地方大選與總統大選結果，但重點是寄託在台灣人身上，也因此一直給予相關惠多政策，企圖爭取台灣民心。

趙春山還指，兩岸若想用談判取代對抗存在難度，因為目前中共堅持「九二共識」，總統蔡英文不可能接受，而沒有「九二共識」就不會有談判。未來若國民黨對「九二共識」的論述回到原汁原味，也就是擱置爭議、共同發展，可能還有機會。

中央社

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