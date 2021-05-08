長征五號B遙二火箭（下稱長五B）高達10層樓、重約21噸的殘骸，預料最快今日重返大氣層「自由落地」。由於不知殘骸最終落在何處，引發國際關注追踪其動向。有外國航天專家批評，中國發展太空科技一向缺乏公德心，威脅其他國家，像今次長五B殘骸便又是任由它自由墜返地球，沒有配置可控落點裝置控制跌入受控的範圍，對其他國家構成風險。

中國一向自稱是負責任大國，不過在今次火箭殘骸墜落地球的事件中，卻遭外國航天專家質疑任由火箭殘骸無序重返地球是不負責任。

麻省理工學院空間推進實驗室主任洛薩諾（Paulo Lozano）說：「他們（中國）當然負有責任，他們沒有提供足夠信息，或者沒有在設計時做足夠的工作防止航天器不受控制的重回地球。我認為那很重要。清理工作可能根本無法進行。希望它們不會掉落在陸地上，特別是不要掉在公共場所，那樣結果會非常糟糕。」

他說，美國幾乎所有的火箭都有再次啟動引擎的裝置，確保重返地球時引導火箭跌落指定的無人區。洛薩諾：「你從來沒有在新聞中聽到，（美國）火箭不受控制的飛行，並將返回地球上不確切的位置。這是因為通常它們在軌道上停留一段時間，然後引擎就會啟動，在正確的時間將它們引導到正確的位置。但長征五號B遙二火箭沒有包含這方面的設計。」

美國維珍尼亞理工大學航空航天和海洋系統實驗室主任布萊克（Jonathan Black）指出，長五B沒有使用這種可控落點的技術，可能因其設計源於數十年前，「火箭可能相當老了。你知道俄羅斯人仍然使用聯盟號發射，雖然他們已經開始更新，但它的基本設計仍然相同，來自60年代或者更早。」

布萊克還批評，中國不負責任的航天活動還有很多，例如2007年的反衞星導彈測試，中國在遠高於太空站和許多低軌衞星的高度，擊落衞星，造成大量殘骸長期聚集，對其他太空設施造成額外的碰撞等一系列危險的連鎖反應。

美國馬薩諸塞州坎布里奇天體物理中心(Center for Astrophysics)天文學家麥克道威爾（Jonathan McDowell）向《紐約時報》表示，過去30年，只有中國任由多級火箭的殘骸隨意墜落回地球。

另外，也有科學家猜測，高昂的價格也可能是中國沒有採用新技術的原因。

即使沒為火箭殘骸安裝可控落點裝置，也應該向國際通報可能墜落的範圍。負責監督美國太空計劃的眾議院軍事委員會戰略力量小組委員會主席、民主黨聯邦眾議員庫珀（Jim Cooper）周四表示，中國應該負責警告和保護處於墜落火箭軌道上的人們。

中國外交部發言人汪文彬昨日（7日）終回應有關火箭殘骸墜落地球的問題。他說：「火箭末級再入大氣層燒蝕銷毀，這是國際通行做法。」強調火箭末級已作純化處理，大部份在再入大氣層時會燒蝕銷毀，對地面危害極低，而相關部門也會及時向外通報情況。

不過，2020年5月，中國另一枚長五B的火箭殘骸同樣以放任方式重返地球，部份碎片疑似墜落西非象牙海岸的村莊，據報墜地的金屬零件長達12米。

美國之音

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