中共百年黨慶越近，官方維穩神經越緊張。有廣州民營企業家不談政治在中山一家食肆聚餐，疑因曾邀請異見人士王愛忠參加，遭當地警方衝入強行帶走，於派出所盤查至凌晨才獲釋。

廣州異見人士王愛忠周四（6日）於Twitter發文，指原本受邀於周三出席一個當地民企負責人的餐聚，但遭國保禁止出席。同晚，該個已無王愛忠參加的聚會，在中山市同樂大街一食肆舉行，突有約20名警察衝入，將在席者會部帶回派出所，盤查至凌晨2時許才獲釋。

王愛忠昨日（7日）向自由亞洲電台表示，參加聚餐的企業家未參與過當局禁止的活動，也不談論政治，屬所謂的本份生意人。

他指，涉事的企業家從不參與其他事務，部份在當地生意做得頗大，事發當晚的聚會也不到10人，卻「衝進來二十多個警察，把他們全部帶到當地派出所」。

王愛忠認為，廣東一直被認為是全國最開放的地方，一群企業家只是在一起吃個飯，竟然無緣無故被帶到派出所。他說：「廣東經濟的高速發展與廣東的開放是分不開的，沒有想到被認為全國最開放的地方，現在竟然有一群企業家僅僅在一起吃飯，就要被警察帶到派出所。他們有些人受到（警察）粗暴的驚嚇，確實讓人沒有想到。」

廣州人權律師隋牧青對自由亞洲電台說，從法律角度，民眾聚餐聚會都不違法，但很多時候會被禁止。他說：「沒有非法聚會一說，聚會是在非公共場合，聚會就沒有所謂非法之說。只是按當局的政治選擇，他懷疑你有政治企圖，所以他就來衝擊。這種聚會可能使他們認為可能其中有敏感人物參加了。」

報道指，中共慶祝建黨一百周年之際，當局除了對輿論進行全面控制，對民眾小範圍聚餐亦嚴加防範。政府的一切工作圍繞着所謂社會治安穩定有序進行。廣東惠州居民李先生說，警察為了消除對政府的批評或民眾的抱怨，自然會禁止民間各種聚會活動。

Twitter／自由亞洲電台

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