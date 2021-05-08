美國、德國及英國下周三將在聯合國的一個視像活動上就新疆議題發言，同場還有組織「人權觀察」執行長羅特（Ken Roth）和「國際特赦組織」秘書長卡拉馬德（Agnes Callamard）。路透社報道，中國常駐聯合國代表團批評這場活動存在政治動機，要求其他成員國的使團不要參加這場「反華活動」。

報道指，這場由美、德、英的駐聯合國大使聯手召開的視像活動，主要是討論聯合國組織、各成員國以及全球各地民間社會，如何能夠支持及推動改善新疆維吾爾人的人權狀況。

不過，中國常駐聯合國代表團在寫其他國家使團的訊息中，批評有關國家召開這場會議是出於政治動機，要求他們不要參加這場「反華活動」。中方還譴責主辦這場活動的國家，包括歐洲多國和澳洲及加拿大等，以人權議題作為政治工具，干預中國內政，製造分裂和動盪，破壞中國發展，沉迷於鼓吹與中國對抗。

中國常駐聯合國代表團未有就有關報道作出回應。

西方多國和人權組織一直指控新疆政府以再教育營方式拘押維吾爾人，美國更形容為有關政策如同「種族滅絕」。華府本年1月曾以涉嫌強迫勞動為由，禁止進口新疆棉花和蕃茄製品。北京則反駁西方所講的「集中營」，其實是打擊宗教極端主義的教培中心。

路透社

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