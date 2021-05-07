法國參議院前天在零票反對下一致通過「支持台灣參與國際組織工作」決議案，支持台灣參與包括世界衞生組織等在內的國際組織。台灣總統府回應稱，法議會的做法再次肯定台灣在抗疫及經濟發展方面的成功經驗，台方將繼續深化雙邊合作關係，並與法國在內的理念相近國家持續合作，繼續為國際社會作出貢獻。

肯定抗疫成功經驗

議案由參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐，以及日前遭到中國駐法大使致函要求取消訪台行程的友台小組主席李察等20多位參議員於3月27日提出，以304票贊成、19票棄權獲通過。李察在發言時說：「要支持台灣在諸多領域的貢獻，特別重要是支持台灣參與世界衞生組織，因台灣在這起全球疫情肆虐中抗疫成果亮麗……同時也要支持台灣參與國際刑警組織、國際民航組織以及參與聯合國氣候變化框架公約。」代表政府答辯的歐洲及外國事務部國務秘書勒莫因重申巴黎支持台灣參與國際組織的立場，並重申台海和平穩定對人類的利益非常重要。共和黨參議員卡里奧-梅蘭向中央社說：「決議向中國釋放了一個訊號，台灣並未被孤立，台灣有西方的支持。」

台灣行政院長蘇貞昌表示，很高興外國都一直肯定台灣，並且呼籲讓台灣參與國際組織、國際社會、國際會議。國民黨國際部副主任何志勇回應稱，台灣能被納入全球防疫體系是「國人所樂見」。

中央社