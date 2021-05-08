美國駐華使館學生簽證申請處周三（5日）在官微發片宣佈恢復學生簽證申請安排時，以受困狗隻短片，及「你是不是像這隻狗狗一樣，迫不及待想出去玩耍了呢？」文字比喻中國留美學生，引起內地網民憤怒。簽證處在數小時內刪去惹火短片。

內媒報道指，美駐華大使館發言人周四（6日）就事件道歉，解釋在微博的發文本意是輕鬆幽默，絕無冒犯之意，強調對所有中國人也懷有最深敬意。不過仍有不少內地網民拒絕「收貨」，不相信西方國家的大使館會不知狗在亞洲文化中的貶意。

崔永元公司遭限制消費

屢爆官場和娛樂圈黑幕的央視前主播崔永元的公司被限制消費。據天眼查APP顯示，崔永元為股東及最終受益人的山楂樹食品（上海）有限公司新增一則限制消費令，限制高消費對象為該公司及其法定代表人吳銀龍。

限制令涉及山楂樹食品與上海端盛實業有限公司的買賣合同糾紛。

駐比使館駁阿里巴巴涉諜指控

阿里巴巴旗下物流業務菜鳥網絡早前與比利時列日機場簽約，建設智能物流樞紐，遭部份比國議員質疑，在中國《國家情報法》下，阿里巴巴可能會被迫配合從事間諜工作。中國駐比利時大使館周五（7日）反駁，指相關指控屬「莫須有」的誹謗，對此堅決反對及表示強烈不滿。

駐比大使館指，《國家情報法》不僅規定組織和公民配合國家情報工作，同時也規定要依法進行、尊重和保障人權、維護個人和組織合法權益等，批評有人渲染華企安全風險，實質為了打壓中資企業。

劉洪建成全國最年輕省黨常委

據「雲南發佈」今日（8日）消息，中共中央批准雲南副省長劉洪建任雲南省委委員、常委。48歲的劉洪建成為全國最年輕的省級黨委常委。

劉洪建1993年福建師範大學生物系畢業，於福鼎縣委黨校任教員、福鼎市委常委、霞浦縣副縣長等職。2018年任南平市市長，2020年7月跨省任雲南副省長。

綜合報道

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