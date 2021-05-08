在全球疫情肆虐的情況下，中國外貿持續向好，上月美元計出口增32%，遠勝預期。然而，受全球原材料及糧食供應短缺影響，內地亦難逃新一輪加價潮，而這已不限於電腦晶片短缺所帶來的影響。內地財經媒體已提出警告，這一輪加價潮，每一個人都會受影響，特別是黑色、有色、化工在內的各種原材料價格飆升，部份商品漲幅甚至超過50%，而這也逐漸轉嫁到了民生日用品，諸如食品類、衞生紙、電視機等多行業相信亦會集體加價。

據內地財經自媒體的報道，商品價格升勢現時已蔓延至紙價，造紙所需的木漿供應減少，令到國際廢紙價格居高不下。內地主要文化紙企業和貿易商發佈多張5月漲價單，其中文化紙普遍漲價200元/噸，特種紙漲價2,000元/噸，白卡紙漲價1,000元/噸，部份紙廠還同時發出停機函。而早在今年4月，紙價已經上漲過一波。當時，市場上生活用紙（廁紙）上調一到兩成。

至於平板電視漲價超10%的話題，更登上微博熱搜。據央視財經報道，北京一家大型家電賣場負責人表示，受到液晶顯示面屏價格上漲等因素影響，早前「五一」期間的平板電視銷售均價將有所提高，從一季度的3,600元提高到4,000元，這個價格也高於前兩年同期。

事實上，從去年以來，電視行業出現兩波加價潮。2020年8月，多家電視品牌陸續宣佈漲價，2021年4月，又有第二輪價格上漲，涉及的品牌，包括TCL、創維、海信、小米、三星、Sony等國內外的主流廠商。

不要以為化工原材料價格飆升，和民生沒有直接關係。其中，主要成分為二氧化鈦的鈦白粉，就廣泛用於油墨、塑膠、紙張、化妝品、橡膠、化纖、陶瓷等製品上。據報道，鈦白粉在一個月內兩次提價，更是今年內第5次漲價。統計更發現，自2020年3季度開始，鈦白粉行業即開啟了新一輪加價周期。換言之，以鈦白粉作原材料的一些製品，也有可能跟着加價。

另外，根據中國水泥網水泥行情顯示，剛剛過去的一個月，全國水泥市場表現強勁。部份地區已連續五輪加價，累計漲幅高達110元/噸至125元/噸；長三角地區需求持續火爆，大企業門口經常出現排隊拉貨的現象；珠三角水泥價格完成第3輪上漲，累計漲幅達到60元/噸。

內地出口持續增加，但國際海路貨櫃運費也創新高。有外貿人表示，去年第3季度大港口到鹿特丹，港口到門的服務還是2,000多歐元（18,891港元），現在直接是9,000多接近一萬歐元（約9.4萬港元）。

據悉，台灣長榮海運旗下長賜輪（EVER GIVEN）今年3月在蘇彝士運河擱淺，引發海運大擠塞事件發生一個多月後，海路櫃運費的變化也顯現出來。從上海航運交易所發佈的上海出發現貨（即時合約）運費來看，發往美國西海岸為每個40英尺貨櫃約4,432美元（41,862港元），發往美國東海岸為5,452美元（51,497港元），均比事故剛發生後的3月底上漲了1成以上，創出自2009年以來的最高價。

Wind資訊/ 新浪網

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