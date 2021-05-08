內地民眾於五一假期期間報復性出遊，多地景點都人山人海。不過，今年內地極端天氣頻生，在貴州、吉林，過去一星期都出現大風，其中在貴州省思南縣一條鐵索橋被大風吹至來回擺動，橋的護欄損毀，部份跌落河中；而在吉林省龍井巿，昨日（7日）亦錄得破紀錄的風力，令當地一個景區的玻璃吊橋，部份玻璃被吹起，一名男子被困橋上，後來在工作人員指導下，連走帶爬才得以脫險。

5月3日，貴州銅仁多地出現大風大雨天氣，省氣象台當日繼續發佈雷電黃色預警訊號，多地出現雷電天氣，局部地區有冰雹、大風等強對流天氣。而思南縣連接烏江兩岸的牛角岩鐵索橋，當日亦受惡劣天氣影響，司機王先生駕車準備經過大橋時遇着強風，剛好開車到橋口，就目睹整個橋身在大風中來回擺動，兩邊部份護欄掉落，畫面看來相當怵目驚心。王先生指，當時整座橋被吹至傾斜，「人都過不了橋」。

另外，吉林省昨日亦有玻璃橋受強風吹襲而損毀，事發地點是龍井巿琵岩山文化旅遊風景區的一座玻璃吊橋，當日下午近1時，龍井市突遇強對流天氣，風力達到破紀錄的12至13級以上，吊橋多塊玻璃被強風吹起，部份破裂墮入懸崖，大橋僅剩鋼鐵支架。照片見當時有一名男子在橋上，他死命的抱着護欄，而他所在位置的玻璃亦已被吹起，稍有不慎就會跌落崖中。

當地消防趕赴現場救援，但似乎對此束手無策，最終該男子在現場工作人員指導下，連走帶爬、驚險地返回安全地方，他之後被送院檢查和接受心理輔導，事件中未有人受傷。

事後，景區全面關閉，相關部門全面檢查所有遊樂設施，有網民就翻出景區在2019宣傳玻璃橋時，曾有一句「你永遠不知道下一步是否會有玻璃炸裂」，怎料竟一語成讖。

新華社／澎湃新聞網

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