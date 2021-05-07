漫畫創作人、自稱「戰狼畫手」的「烏合麒麟」又有新作，今次的目標是七大工業國集團（G7）。

七大工業國組織（G7）外長在倫敦一連三天會議於周三結束。烏合麒麟將一張日前G7各國代表於會議後的合照，修圖成一張舊照般，相中各代表則改成清朝末年八國聯軍的造型。原本背景「United Kingdom 2021」（英國 2021年）改成了「Invaders United Kingdom 1900」（侵略者 英國 1900年）。

「烏合麒麟」在微博上寫道，「上次這幫傢伙為了中國搞在一起還是1900年 一百二十年了，還在做夢 」。清朝末年，侵華國家包括英、美、法、德、俄、日、奧、意八國，由於俄羅斯已在2014年被排除在G7以外，原來的奧匈帝國則由加拿大取代。

另外，今次印度原被邀請參加G7外長會議，因代表團中有2人確診新冠肺炎，故烏合麒麟將印度代表放在圖的左邊，造型是戴着口罩，右手握着吊鹽水的支架。

G7會議後發表聯合公報，指摘北京當局是欺凌者，批評中國侵犯人權並打壓民主派，呼籲中國尊重人權和基本自由，承擔並履行與其全球經濟地位相稱的經濟義務與責任。

新浪微博

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