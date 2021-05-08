印度抵制中國電訊產品持續擴大，繼當地無線運營商一致拒用中國5G設備後，外媒引述消息報道指，印度已暫停批准入口中國的WiFi模組，令在印設廠的戴爾（Dell）、HP、小米、Oppo、Vivo及聯想等延遲出貨，受影響的產品包括藍牙音箱、無線耳機、智能手機、智能手錶及筆記簿電腦等。

路透社引述兩名熟悉業內遊說情況的消息人士指出，印度政府的無線規劃與協調部（WPC）自去年11月以來，便暫停批准從中國進口電子設備成品WiFi模組的申請。

其中一名消息人士稱，來自美國、中國、韓國企業的80多件申請案仍在等待WPC批准。該消息人士補充稱，甚至一些印度企業使用中國成品也在等待WPC批准。

戴爾、惠普、小米、Oppo、Vivo和聯想等，未有就有關消息作回應。印度通信部亦未評論報道。

兩位消息人士都表示，政府仍需對行業遊說團體和個別公司的陳述做出回應。

報道指，印度總理莫迪呼籲提升經濟自力更生程度，政府對中國進口商品便採取強硬立場。

消息人士認為，政府目的是說服企業在印度生產更多電子設備，卻令科技公司則陷入兩難，要不加大在印度的生產規模，但要等更長時間才有回報，要不承受政府影響收入的進口障礙。

過去，印度准許企業自行申報WiFi設備，以簡化進口，但2019年3月起則規定入須獲批。

雖然印度的市場和出口潛力已經使其成為全球第二大手機生產國，但科技分析師和業內人士表示，印度尚不具備可以讓企業大舉投資生產IT產品和智能可穿戴設備的規模。

路透社

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