繼七大工業國集團（G7）外長聯合公報支持台灣參與世界衞生大會（WHA）後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦發表聲明，呼籲恢復台灣在WHA的適當地位，他表示沒有排除台灣與會的合理理由。

G7外長日前在英國倫敦舉行會議，並於會後發表公報，表明支持台灣有意義地參與世界衞生組織（WHO）論壇及WHA。布林肯周五也發表聲明，呼籲恢復台灣在WHA的適當地位。

今年的WHA大會將在本月24日召開，布林肯表示，WHA大會是世衞的決策機構，確定加強國際合作以結束疫情大流行並推進全球衞生與全球衞生安全議程，這些議題影響所有人，「但除非世衞領導層採取適當行動，否則大會將再度排除台灣的重要參與」。

布林肯指出，沒有將台灣繼續排除於這場論壇之外的合理理由。美國呼籲世衞秘書長像往年，在中國政府提出異議之前一樣，邀請台灣以觀察員身份參與WHA。

他表示，全球衞生與全球衞生安全挑戰沒有國界之分。台灣在解決這些議題上能提供寶貴的貢獻與經驗，世衞導層與所有負責任國家都應認識到，將2,400萬人的利益排除在WHA之外，只會危害而非促進共享的全球衞生目標。

布林肯也再次肯定台灣是可靠的夥伴，充滿活力的民主政體與世界的良善力量。台灣被排除於WHA之外，不利於國際控制疫情大流行的努力與預防未來衞生危機，他敦促立即邀請台灣參與WHA。

台灣駐美代表蕭美琴表示，仍為台灣參與世界衞生大會而努力，她感謝美國和G7外長會的支持。駐美國台北經濟文化代表處則在網上轉發布林肯的聲明，感謝布林肯強調台灣是世上的一股良善力量，台灣人民會記在心上。

中央社

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