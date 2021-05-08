廣東省韶關周五（7日）發生特斯拉（Tesla）撞貨車司機死亡事故。內媒今（8日）有消息指，死者為韶關市公安局前副局長康志堅，已退休多年，當局暫未證實。Tesla周四宣佈，將建立中國用戶專屬數據庫，開放車主檢視所有車輛資料。今次亦是中國首次有電動車廠商願意向消費者公開數據資料。

韶關市殯儀館工作人員向內媒記者稱，該殯儀館周五確實收到一名因車禍離世的死者，名字叫康志堅，60多歲。網傳消息指，他是韶關市公安局前副局長；康志堅於2006年至2017年期間，曾參加公務活動。但韶關市公安局負責宣傳的工作人員只回應稱，以官方通報為準。

涉事Tesla Model3於當日中午12時許，追尾撞上一輛由西往東方向行駛至湞江區五里亭鳳凰路的貨車。韶關市公安局湞江分局交警大隊民警接報後迅速到場，事故現場已處理完畢，事故原因調查及善後工作仍在進行中。Tesla公司相關人士回應則稱，仍在等待調查結果，還不了解具體情況。

此外，上月一名女車主在上海車展爬上一輛Model 3車頂抗議，大喊Tesla「煞車失靈」，稱自己的父親因此而發生事故，還差點喪命，要求Tesla「滾出中國」，引發外界熱議。為緩解中國顧客的疑慮，Tesla將建立專屬數據庫，允許中國車主檢視所有車輛資料，預計年底前會正式推出。這是亦是中國首次有電動車商公開數據資料給消費者。

報道稱，中國政府近期也發佈電動車數據的相關草案，要求Tesla在中國蒐集到的資料必須全部保留在中國境內，包括車輛位置資訊、路況及建築物的影像等，草案在5月15日前公開徵求公眾意見。

紅星新聞

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