七國集團（G7）外長日前一致表態敦促海峽兩岸和平解決台海問題，雖非成員但與G7關係密切的澳洲，首度公開表明不排除以軍力協防台灣。澳洲總理莫里森表示，若大陸武力犯台，澳方將「履行支援美國及印太地區盟友的協議」，以支持印太地區的自由，但他亦因誤稱坎培拉的兩岸政策建基於「一國兩制」原則受到在野黨批評。中國外交部曾警告，澳方要認知台海問題的高度敏感性。

台灣外交部長吳釗燮日前接受《澳洲金融時報》訪問，指台灣已準備面對來自中國的「最後攻擊」，希望澳洲支持台灣。莫里森前天接受墨爾本3AW電台訪問回應吳的言論說，澳洲「一直支持這個地區的自由」，認為在道義上應該履行「在印太地區及與美國結盟的約定」。「我們非常清楚這個地區存在的不確定性，我不會詳細談論這些事項，因為我不想添加更多變數。但這是為何我們有現有安全協議的原因。」

「一個中國」講錯「一國兩制」

主持人追問上述的話是否表明「支持台灣」，莫里森指坎培拉在台海政策上將繼續遵守「一國兩制」原則，最初又一度誤稱為「一制兩國」。他強調澳洲尊重保障南海運輸自由和開放的貿易法規，確保印太地區自由和開放。《澳洲金融時報》稱，莫里森應是把澳洲一直奉行的「一個中國」原則誤稱為「一國兩制」。工黨外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）批評莫里森這次出現重大口誤，「『一國兩制』從不是澳洲對台灣立場，這將讓台灣變成與香港等同。」

中澳關係近年日趨緊張，澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）上月25日曾表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能，澳洲軍方應把焦點移轉至鄰近區域，同日內政部次長佩祖魯（Michael Pezzullo）也發佈聲明，強調「戰鼓」已經響起，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。七國集團成員之一的日本，有傳在首相菅義偉與美國總統拜登舉行首腦會談後，現正研究檢討自衞隊的角色，包括向美軍等作出後方支援等。不過，澳洲在南半球的最重要盟友新西蘭，外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）接受路透社訪問時重申該國追求「並非緊隨任何重要聯盟的獨立外交政策」，又指「『五眼聯盟』」不必在人權領域的每一個問題上都是第一站」，被指與澳洲和五眼聯盟其他成員不同調。

美太平洋艦隊易帥

另外，總部設於夏威夷珍珠港、隸屬於美國印太司令部的美軍太平洋艦隊周三（5日）迎來新司令，由此前擔任駐巴林的第五艦隊司令帕帕羅（Samuel J. Paparo），接替已升任印太司令部司令的阿奎利諾。向駐外美軍發行的《星條旗報》報道稱，帕帕羅在夏威夷上任後將把注意力將轉向中國。帕帕羅發表新聞稿稱：「美國仍然致力於自由和開放的印太地區，這只有志同道合的夥伴共同努力才能實現，共同致力維護國際法和基於規則的國際秩序。」

法新社/路透社/《星條旗報》

手機用戶請按此放大圖表