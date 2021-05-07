中國為主要茶葉出口國，2020年，中國茶葉出口量總計為34.88萬噸，出口額累計達20.38億美元（約157億港元），比2019年增加0.18億美元。而炒茶活動更是非常活躍，甚至有企業疑涉炒茶而「損手爛腳」。

內媒報道，曾稱「普洱第一股」的雲南知名茶葉企業「昆明七彩雲南慶灃祥茶業股份有限公司」（下稱「七彩雲南」）近年業績下滑，部份大客戶炒普洱茶失利，令七彩雲南帶來壞賬，導致A股上市之路遇上阻滯。

七彩雲南成立於2006年，業務涉及雲南茶種植、生產、陳化、銷售等。在北京及昆明擁有多間高級「慶灃祥茶莊」，通過特許加盟、深度分銷模式，七彩雲南在全國30餘省市、150多個城市建立經銷及分銷網點近千個。七彩雲南其中一個大客戶「保定福祿倉」為了擴大規模，曾讓客戶購買茶葉後，只將部份茶葉送抵客戶手中，剩下的作為客戶投資，每年付給客戶20%利息，試圖將茶葉「證券化」。

翻查資料顯示，從2015年起3年間，保定福祿倉從慶灃祥取貨1,775.3萬元人民幣（下同，2,155萬港元），不過，實際支付的貨款合計僅約500萬元（約6,600萬港元），剩餘的1,274萬元（約1,547萬港元）都以應收賬款的形式保留在七彩雲南的報表中。這筆應收賬款，七彩雲南最終只追回了83.7萬元（約100萬港元），剩餘貨款均成壞賬。七彩雲南曾向法院提告，惟保定福祿倉已無任何資產，僅剩部份茶葉。

七彩雲南創辦人任懷燦於2014年曾打入「胡潤百富榜」，身家為20億元（約24億港元）。惟自2018年至今，任懷燦未再上榜。這意味任懷燦至少自2018年起，身家已出現縮水。

綜合報道

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