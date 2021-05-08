中共今年建黨百年，結合教育和旅遊經濟雙重目的，「紅色旅遊」迎來新一波熱潮。中國文化和旅遊部3月推出「建黨百年紅色旅遊百條精品路線」後，於剛結束的「五一」小長假，各地推出以「愛國教育」為主題的紅色旅遊活動，都廣受內地人歡迎。

四川上月初啟動紅色旅遊年，發佈11條紅色旅遊精品路線、40個經典景點；廣州當局則編製「紅色文化傳承弘揚示範區發展規劃」；航空公司亦推出紅色旅遊訂製服務，路線由專人規劃；全國各地鐵路部門也推出「紅色專列」，安排客人穿上紅軍軍裝，專屬列車窗花更貼滿革命故事。旅遊網站也上架大量紅色旅遊路線，如「革命搖籃井岡山3天遊」。

紅色旅遊由中共當局於2004年提出，並於隔年底正式規劃實施紅色旅遊，認為可加強革命傳統教育，增強人民、尤其青少年的愛國情感。

過去10多年，紅色旅遊參加人次，由最初1.4億人次，增至2019年的14.1億人次。有中共革命根據地之稱的井岡山，2019年有1,900多萬人次遊客，旅遊收益達160億元人民幣 （約193億港元）。

新冠肺炎令中國旅遊業遭受沉重打擊，紅色旅遊也不能倖免，《華爾街日報》較早前引述井岡山官員指，當地革命博物館去年遊客數量下降一半以上，跌至89萬人次。有分析指，中國當局全力鼓勵紅色旅遊，可謂「一石二鳥」，除可刺激經濟，亦可透過吹捧中共先賢增強領導權威。紅色旅遊近年持續蓬勃發展，被指離不開總書記習近平的支持和推動，井岡山革命博物館就展示着習近平講話的題詞，「堅定執著着追理想，實事求是闖新路，艱苦奮鬥攻難關，依靠群眾求勝利」。

瑞典時評人、獨立中文筆會秘書長張裕對美國之音表示，紅色旅遊10多年前剛興起時，不少參加者是第一代領導人毛澤東的支持者，他們對當前政權不滿又不能表達，就趁着旅程發洩一下。他認為，紅色旅遊的概念相當高明，透過潛移默化，達到（讓人相信）沒有共產黨這個國家就完了的目的。

綜合報道

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