今日（8日）凌晨，江西航空官方微信發佈聲明稱，該公司一架B737-800客機自新疆庫爾勒飛往河南鄭州途中，在巡航階段高度10,100米，駕駛艙左前方的擋風玻璃外層突然破裂，最後飛機在附近的甘肅蘭州中川機場安全落地。據內媒報道，該航班副機師拍下了玻璃爆裂過程，可見爆裂後有火突然燃起。

江西航空一名工作人員透露，事發於4日晚間，「發生原因尚不清楚，但這次破裂並未傷到人」。機組發現情況後，備降在蘭州中川機場，也為乘客緊急安排了晚間的住宿和餐飲等。公司次日安排了另一架航班執飛，並順利落地鄭州。

該工作人員還指，客機駕駛艙的擋風玻璃，一般由外層玻璃、加溫薄膜、中間層和內層組成，此次破裂的外層玻璃屬於非結構層，僅起到抵抗外來物損傷的基礎保護作用，結構層（中間層和內層）才真正起到增壓載荷作用，「按照當時的情況，風擋（擋風玻璃）並未完全爆裂，內層玻璃完好，其實飛機是可以繼續正常飛行的，執行迫降只是為了確保乘客和機組人員的安全萬無一失」。

據悉，這並非首宗客機在飛行途中發生擋風玻璃碎裂事故。2018年5月14日，四川航空3U8633航班從重慶飛往拉薩時，在9,800米高空曾出現擋風玻璃爆裂脫落，導致瞬間失壓，駕駛艙溫度降至-40°C，機組人員緊急下降高度，航班備降成都。根據川航事後公佈的事件調查報告，最可能的誘因是駕駛艙右側擋風封嚴塗層破損，致水汽滲入並存留，出現持續電弧放電，產生局部高溫，最終導致右擋風玻璃爆裂脫落。

中國國際航空公司一名不願具名的機師稱，對於飛行途中擋風玻璃破裂，飛行指導手冊中有詳細處置程序。「不過，真實情況中，高空環境下風擋從裂到爆再到整個脫落的時間極短，模擬機上無法模擬這個科目，發生的案例也比較少，所以機組處理的相關經驗其實還比較欠缺。2018年川航風擋爆裂脫落事件發生後，國內大部份航空公司都會對飛機駕駛艙風擋做定期檢查，現在的程序中，也已經加上要求機組人員飛行全程繫好所有安全帶。」

中國航空學會理事張維則指，航空器擋風玻璃破裂情況並不少見，無論是軍用還是民用飛機都經常發生，並不是非常嚴重的問題。因為飛機擋風玻璃一般有3層，每層用途也不一樣，碎了一層甚至兩層，都不會真正影響飛行安全；若3層都破裂或整體脫離，就像18年的川航事故一樣，才是較嚴重的事故。

據江西航空發佈的消息，涉事飛機很快已完成修復，目前已重新飛行。

環球網／民航資源網

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