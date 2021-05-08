浙江杭州野生動物世界，竟然發生了3隻金錢豹同時「越獄」的事件，且都未成年，僅2歲多大。據悉，早在6日便有內媒爆出，有農民於5月1日發現豹子的蹤影。及至7日，經富陽區相關部門聯合調查，才證實有3隻小金錢豹外逃。園方被質疑隱瞞事件，今日向公眾致歉，解釋未及時公佈消息，是因認為小金錢豹攻擊性較弱，憂公佈反會引起恐慌。據悉，現已尋回2隻豹子，其中1隻一度傳出被搜救犬咬死。杭州野生動物世界負責人已被帶走調查，聯合調查組亦已進駐，徹查金錢豹外逃原因。

綜合內媒報道，杭州市西湖區轉塘街道有村民於前日（6日）報警，指有人在當地龍門坎村的山林中，發現一隻疑似豹子的貓科動物並拍下照片，有關部門隨即到現場附近核實。當時，杭州野生動物世界、杭州動物園均表示沒有動物出逃。

據報道，有村民在幹農活時看到疑似豹子的身影，其中，村民祝先生更是兩次偶遇豹子。據祝先生稱，他第一次見到豹子是在5月1日下午，當時他正在茶園施肥。因為沒有攜帶武器，他不敢過於靠近，只在慌亂中拍下幾張照片。翌日上山幹農活時，他又遇到了豹子。

及至7日晚，有網民提供線索稱，杭州市富陽區一個名為「金苑山莊」的屋苑附近，發現疑似豹子的蹤影。轉塘街道工作人員證實有關消息，並指「金苑山莊」與杭州野生動物世界相鄰，但不確定是否為龍門坎村發現的那一隻。龍門坎村的工作人員則指，村民發現疑似豹子出沒的山，另一側就是富陽區。

疑似豹子出沒的消息，引發當地人關注。一名不願透露身份的知情人透露，上個月園區內正在施工，但不清楚是否與此次金錢豹外逃事件有關。

富陽區政府今在官方微博發佈消息，指昨晚8時許接獲居民報警稱在「金苑山莊」發現疑似金錢豹後，經富陽區相關部門聯合調查，確定為杭州野生動物世界3隻未成年金錢豹外逃，目前捕獲追回一隻。至於野生動物世界主要負責人，則已被帶走調查。

今天下午，富陽政府再發佈通報，表示聯合調查組已經進駐杭州野生動物世界，徹查金錢豹外逃原因。同時，已集合該園專業人員、狼群應急救援隊和龍羊獵人救援隊，以及獵犬、搜救犬、無人機等，在杭州野生動物世界周邊區域進行拉網式搜捕餘下兩隻金錢豹，還有大批特警加入搜捕。

下午5時多傳來消息，搜救犬在山上發現了第二隻金錢豹。一度有傳該隻豹子被搜救犬咬死了，惹來網民議論。園方隨即澄清，指用麻醉槍捕獲了該隻金錢豹，牠沒有死。

杭州野生動物園事件致歉。今日亦在微信公眾號公佈「關園公告」，指因園區發生安全問題需及時處理和維護，故暫停開放，重新開放時間將另行公告；已購票的遊客可獲全額退票。

有內地野生動物專家稱，正常情況下，野生動物，尤其是大型食肉動物，如果近距離遇到人，特別是拿着相機拍照的人，就會出現應激反應，例如盯住拍攝者不動、觀察對方下一步行動等。因此，雖然出逃的金錢豹未成年，尚未具備很強的攻擊性，但市民若遇到仍要保持距離，並報警求助，切勿擅自抓捕或處理。

網易／新浪微博／央視／紅星新聞

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）