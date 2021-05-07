迪士尼卡通人物小熊維尼（Winnie The Pooh）因為被指外貌與中國總書記習近平相似，在中國一直被視為禁忌，想不到在上海迪士尼，竟有男童膽敢出拳襲擊小熊維尼。雖然事件中扮演小熊維尼的工作人員無大礙，但男童父親態度惡劣，未有真誠道歉，反批評工作人員「為難」兒子，結果遭一眾網民批評。而內媒報道此事時，都盡量避免提及維尼熊而改用「噗噗熊」代替，為的就是避免民眾會聯想到總書記習近平。

網上近日流傳一條攝於上海迪士尼園的短片，影片中扮演小熊維尼的工作人員與觀眾互動完後，準備離開之際，突然有一名年約8、9歲的男童走上前，不斷出拳攻擊他的腹部，附近家屬和工作人員連忙制止，扮演維尼熊的工作人員一時間反應不過來，後來才在工作人員協助下，返回後台。

令不少網民生氣的是，迪士尼工作人員上前查詢情況時，施襲男童的父親竟粗聲粗氣，指男童已經道歉，又指道具服如有損壞願意賠償，反問：「幹嘛為難小孩子，還要了解甚麼情況？」

網民既心痛工作人員夏天時身穿一身厚衣服，還要被男童這樣對待，加上男童父親未有反省或誠心道歉，還喝罵職員，更讓網民怒火中燒。有網民直言「怎麼樣的人就出怎麼樣的種」，批評遊客縱容孩子暴力行為，認為迪士尼應設立黑名單制度，拒絕破壞規矩的遊客再入場。

由於維尼熊外貌與習近平相似，所以有網民意有所指地稱：「一家人命不要了？這麼多不打非要打這個？」「這是大逆不道的罪過啊！」

內媒處理這宗報道時也顯得格外小心，大部份媒體都用「噗噗熊」稱呼小熊維尼，避免「維尼被打」等字眼出現在新聞題目中，而新浪新聞等在微博中分享這則新聞時亦設有限制，網民不可在帖文下留言。

網易／新浪微博

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